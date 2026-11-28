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Bayern Münih'te son günlerde, istemeden gündemin merkezine yerleşen Jamal Musiala konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bugün ise yönetici Max Eberl, kulüp içindeki farklı kesimleri birlik olmaya çağırarak tedavi edilemeyen, ancak ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulabilen nörolojik bir hastalığı bulunan 23 yaşındaki oyuncuya mümkün olan en iyi desteği vermelerini istedi.

Eberl, Hamburg maçı öncesinde Sky Sport De'ye yaptığı açıklamada, “Bu genç oyuncu için huzur istiyoruz. Bu, devam eden insani bir trajedi” dedi. “Her şeyden uzaklaşıp ara verebilmesi ve daha güçlü dönebilmesi için ona alan tanıyoruz.”

Musiala, son günlerde sağ uyluğundaki biceps femoris kasında meydana gelen bir sakatlık nedeniyle de sahalardan uzak kaldı. “Bu bir aksilik, ama hep birlikte buna dayanacağız. Hepimizin hedefi aynı: Her şeyden önce Jamal Musiala'yı bir insan olarak görüyoruz. Yeterince şey söylendi. Bayern, birlik içinde kalmayı her zaman başardı; özellikle de böyle zamanlarda. Hepimiz bu zor durumu birlikte çözmek istiyoruz.”

Eberl'in bu sözleri, kulübün diğer isimlerinden son dönemde gelen çok sayıda açıklamanın ardından konuyu en azından medyada kapatmayı amaçlıyordu.

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Örneğin onursal başkan Uli Hoeneß, konu hakkında şöyle konuşmuştu: “Jamal konusunda bir ikilemle karşı karşıyayız. Genç oyuncunun kolay tedavi edilemeyen, ancak ilaçlarla belli ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var. Bununla birlikte, eski performans seviyesine bir gün yeniden ulaşıp ulaşamayacağını göreceğiz... Şimdilik ücretini almaya devam ediyor. Ama Bayern'in onun sözleşmesini sorguladığını bir düşünün.”

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Bayern Münih'in denetleme kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge de aynı görüşteydi: “Sağlık sorunları olduğu biliniyor. Sözleşmesinde çok yüksek meblağlar yer aldığı da biliniyor. Tamamen iyileşemezse ailesiyle, oyuncuyla ve özellikle de menajeriyle konuşmak gerekir. Çünkü o noktada bu meblağlar artık haklı gösterilemez.”

Bu açıklamalar, takım arkadaşının yanında hemen saf tutan kaptan Joshua Kimmich'in tepkisine yol açmıştı.

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“Anlamadığım şey, bunun kamuoyu önünde konuşulma biçimi. Böyle bir konu asla bir oyuncu üzerinden tartışılmamalı. Kulüp her şeyden önce gelir ve biz futbolculardan büyüktür, ama bir insandan büyük değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e yakışmaz.”

Eberl'e göre konu kapandı. Bayern, Musiala'ya en üst düzeyde destek vermeyi sürdürecek.