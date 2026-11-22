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VfL Wolfsburg kadın takımı, ligdeki zirve maçında aldığı futbol dersinin ardından reaksiyon gösterdi.

Stephan Lerch'in çalıştırdığı takım, RB Leipzig deplasmanında 2-1 (ilk yarı 0-0) kazandı ve en azından geçici olarak lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını yeniden üçe indirdi.

Wolfsburg kadın takımı, geçen hafta iki kupanın sahibi Bayern Münih'e 4-1 yenilmişti. Ancak Bayern Münih, Kadınlar Bundesliga'sında 11. haftanın kapanışında pazartesi günü saat 18.00'de oynayacağı maçla farkı yeniden altı puana çıkarma fırsatına sahip.

Cecilie Flöe Nielsen (46. dakika) ve Smilla Vallotto (48. dakika) VfL Wolfsburg'u öne geçirdi. RB Leipzig adına Delice Boboy (61. dakika) yalnızca farkı bire indirebildi.

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Eski milli futbolcu Lena Lattwein, VfL Wolfsburg'un kadrosunda yer almadı. Lattwein, takımının Bayern Münih'e karşı oynadığı zirve maçındaki oyun tarzını sert biçimde eleştirmesinin ardından kadrodan çıkarılmıştı. Lerch, "Eleştirisini dile getirme biçiminin kamuoyu önünde yeri yok" demişti.