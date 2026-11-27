Bayern Münih, Avrupa futbolunun en dikkat çekici yükselen forvetlerinden biri olan ve Barcelona yönetiminin de ilgilendiği Nicolò Tresoldi'nin transfer yarışını kazanmak için erkenden harekete geçti. Alman kulübü ilk adımlarını çoktan atarken Katalan ekibi hâlâ oyuncunun gelişimini takip etmekle yetiniyor.

Reklam

Gazeteci Christian Falk bugün cuma günü Bild gazetesi aracılığıyla Bayern Münih'in Club Brugge forvetinin çevresiyle ilk temasları kurduğunu açıkladı.

Falk, "Nicolò Tresoldi, Bayern Münih'in listesinde ve oyuncunun çevresiyle görüşmeler var" dedi.

Tresoldi, Bayern Münih'te yetenek keşfinden sorumlu olan ve önümüzdeki ocak ayında kulüpten ayrılacak olan Nils Schmadtke'nin büyük takdir ettiği isimlerden biriydi.

Schmadtke'nin ayrılması, Bavyera kulübünün geleceğe yönelik umut verici bir yatırım olarak gördüğü forvete olan ilgisini etkilemeyecek. Transfer hamlesinin 2027 yazını hedeflediğini de belirtmek gerekiyor.

Reklam Reklam

Club Brugge, sezon ortasında en önemli hücum silahından vazgeçmeyi düşünmüyor. Bayern Münih'in de anlaşmayı tamamlamak için acele etmek istemediği görülüyor.

Related Topics

Barcelona bekleyişte

Öte yandan Barcelona, şu ana kadar oyuncunun transferi için adımlarını hızlandırmak istediğine dair herhangi bir işaret vermedi.

Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'ın haberine göre Katalan kulübü, Tresoldi'nin performansını yakından izlemek için Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge-Liverpool maçına gözlemcilerini gönderdi.

Reklam

Milan ve Bayern Münih de genç forvetin gelişimini büyük bir ilgiyle takip ediyor.

22 yaşındaki Tresoldi, bu sezon çıktığı 19 maçta 16 gol attı. Bu gollerin 5'i Şampiyonlar Ligi'nde geldi.

Reklam

Gol yeteneği ve fiziksel özellikleri, sahip olduğu büyük gelişim payıyla birlikte onu Avrupa kıtasında en çok talep gören yükselen forvetlerden biri haline getirdi.

Yeni stadyumun finansmanı için bir transfer

Belçika basınına göre Club Brugge yönetimi oyuncu için 60 ila 70 milyon euro arasında bir bedel almayı hedeflediğinden, mali boyut Barcelona'nın bu transfer yolundaki en büyük engeli olabilir.

Reklam

Belçika kulübü, Tresoldi'yi 2025 yazında Hannover'den yalnızca 7,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Club Brugge geçen yaz Roma'nın 35 milyon euroluk teklifini reddetmişti. Kulüp ayrıca gelecekteki transferlerinden elde edeceği gelirin büyük bölümünü yeni stadyumunun inşasını finanse etmeye ayırmayı planlıyor.

Reklam

Bayern Münih, forvet için artan rekabetin kendisini hedeflenen transfer döneminden çok önce harekete geçmeye zorladığının farkına vardı.

Barcelona ise şu an için hâlâ izleme aşamasında. Oyuncunun çevresiyle herhangi bir temas ya da Club Brugge ile bir müzakere gün yüzüne çıkmış değil.

Reklam

Geçen yaz aslında temaslar olmuştu, ancak bu temaslar Katalan kulübü içindeki pek çok belirsizlikle aynı döneme denk gelince transfer askıya alındı.

İstenen bedelin yükselmesi ve rekabetin kızışmasıyla birlikte Tresoldi'nin Barcelona'ya transferi neredeyse imkânsız hale geldi.