Bayern Münih'ten Thomas Tuchel sürprizi: Teknik direktörlük koltuğu için karar verildi

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Alman devinin teknik direktörü Thomas Tuchel için Bayern Münih kararını verdi.

Bayern Münih teknik direktör arayışındaydı

Ancak Tuchel yerini sağlamlaştırabilir

Alman devi istediği çalıştırıcıyı bulamadı

NE OLDU? Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih sezon sonunda yolların ayrılacağını açıkladıkları Thomas Tuchel ile devam kararı aldı. İstediği gibi bir çalıştırıcı bulamayan Bayern Münih yönetimi en doğru kararın Thomas Tuchel ile devam etmek olduğunu düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: Xabi Alonso, Zidane ve Roger Schmidt gibi isimlerle ilgilenen Bavyera ekibinde bu çalıştırıcılarla anlaşma bir türlü sağlanamadı. Manuel Neuer, Thomas Müller gibi oyuncularsa Thomas Tuchel'in takımda kalmasından yana.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Alman futbolunun en başarılı takımı olan Bayern Münih, 12 yıl sonra ilk kez sezonu kupasız tamamlayacak. Münih ekibi, 2012'den bu yana her sezon en az bir kupa kazanmasına rağmen Kane'in takıma transfer olduğu ilk sezonda kupa kazanmayı başaramadı.

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SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih final şansını elinden kaçırdı. Bundesliga'da ise şampiyonluğu Leverkusen'e kaptırdı. Thomas Tuchel'in öğrencileri bir sonraki maçını 18 Mayıs'ta Hoffenheim ile oynayacak.