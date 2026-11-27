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Bayern Münih'in 2003 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Jamal Musiala için yeni sorunlar ortaya çıktı. Bayern Münih'in resmî kanallarından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jamal Musiala kas sakatlığı yaşadı. FC Bayern sağlık ekibi, bugün cuma günü Jamal Musiala'nın sağ uyluğunda kas sakatlığı tespit etti. Bu nedenle Musiala belirsiz bir süre forma giyemeyecek. Geçmiş olsun Jamal!"

Fabrizio Romano, kas sakatlığı nedeniyle Musiala'nın 2027 başına kadar sahalardan uzak kalacağını bildiriyor. Musiala'nın sol uyluğundaki kas liflerinde yeni bir yırtık var ve 2026 yılının onun için sona erdiği söylenebilir.

Geçtiğimiz günlerde Bayern yönetiminden Hoeness ve Rummenigge'nin Musiala'nın genel sağlık durumuna ilişkin açıklamaları büyük yankı uyandırmış, Bayern Münih kaptanı Kimmich de onlara yanıt vermişti. Tartışma, Musiala'nın kulüple ilişkisini mali açıdan da kapsıyordu.

Bu sezon yaşadığı nörolojik rahatsızlık nedeniyle birkaç kez sahalardan uzak kalan Alman ofansif orta saha oyuncusunun, bugün duyurulan kas sakatlığından bağımsız olarak, bir daha üst düzey performansına dönüp dönemeyeceği konusunda soru işaretleri var.

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Bavyera kulübünün yöneticileri konuyu kamuoyu önünde ele aldı. İlk olarak onursal başkan Uli Hoeness şöyle konuştu: "Şu anda parasını almaya devam ediyor. Ama Bayern'in, bugün sunabileceklerinin artık sözleşmede öngörülenlere karşılık gelmediğini söyleyerek sözleşmesini sorguladığını düşünün."

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Ardından yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge şunları söyledi: "Ailesiyle, oyuncuyla ve özellikle de temsilcilik şirketiyle konuşmak gerekiyor. Çünkü üzülerek söylüyorum, bu rakamlar artık sürdürülebilir değil. Ne yazık ki bildiklerimiz, daha önce bu statta pek çok kez gösterdiği seviyeye dönemeyeceğine işaret ediyor. Hepimiz onun, mümkünse en iyi durumda, geri dönmesini istiyoruz. Peki ya böyle olmazsa? Mali durumu da düşünmek zorundayız."

Musiala'nın yıllık 25 milyonluk bir sözleşmesi var. Bu rakam, karşılığında aynı düzeyde performans alınmadığında bir kulübün bütçesi için gerçekten ağır bir yük hâline geliyor. Ancak bu tür açıklamalar, para ve sağlık konularının kamuoyu önünde konuşulmasının uygun olup olmadığı konusunda Almanya'da şaşkınlık ve tartışma yarattı.

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Bayern Münih'in tutumuna açıkça itiraz edenler arasında kulübün kaptanı Joshua Kimmich de var: "Anlamadığım şey, bütün bunların kamuoyuna aktarılma biçimi. Bu asla bir oyuncunun zararına olmamalı. Elbette kulüp biz oyunculardan daha büyük, ama insandan daha büyük değil. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern Münih'e yakışmıyor. Oyuncuların performansı söz konusu olduğunda eleştiriler meşrudur ve bunları kabul etmemiz gerekir. Bu işin bir parçası. Ama burada başka bir mesele vardı ve kamuoyu önünde değil, kulüp içinde çözülmeliydi."