Bayern Münih'ten Louis van Gaal sürprizi: "Çok meşgulüm"

Bayern Münih teknik direktörlük koltuğu için Louis van Gaal'e de teklif götürmüş ancak sürpriz bir yanıt almış.

Louis van Gaal, Bayern Münih ile görüşmüş

Ancak teklifi kabul etmemiş

Yerine Kompany geçti

NE OLDU? Louis van Gaal, Thomas Tuchel'in görevinden ayrılmasının ardından Bayern Münih'in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı. Ancak Hollandalı, 2009-2011 yılları arasında çalıştırdığı kulüpten gelen bu teklifi, milli takım çalıştırmak istediği için kabul etmemiş.

NE SÖYLENDİ? RTL'ye konuşan van Gaal, Bayern Münih'i milli takım çalıştırmak için kabul etmediğini itiraf ederken şunları söyledi: "Milli takım antrenörleri çoğu zaman meşgul oluyor ve tüm yıl boyunca ekiple gözleme çıkıyorlar. Bunu yapmam hala mümkün."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde van Gaal, 2009/10 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı ve Almanya Kupası'nı kaldırmıştı. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise finale yükselen Alman ekibi, son aşamada Inter'e mağlup olmuştu. Louis van Gaal, 2022'de Hollanda'daki görevinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.

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Bayern Münih teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany'yi oturtmadan önce Xabi Alonso ile Julian Nagelsmann'a da teklif götürmüştü ancak iki çalıştırıcı da Alman ekibinin başına geçmeyi kabul etmemişti.