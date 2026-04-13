Bayern Münih'ten iki isim, Real Madrid tuzağına karşı uyarıyor

Bayern Münih'in iki oyuncusu Joshua Kimmich ve Leon Goretzka, Real Madrid'in La Liga'da yaşadığı kötü dönem nedeniyle bu takımı hafife alma tuzağına düşmeme konusunda uyarıda bulundu.

Real Madrid, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Bayern Münih'in konuğu olacak.

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan ilk maç, Bavyera devi Bayern Münih'in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Goretzka, AS gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, "Bizi uyaran birine ihtiyacımız yok. Kiminle karşılaşacağımızı ve nasıl bir maç oynayacağımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

"Gidiş maçında, ne kadar hızlı fırsatlar ürettiklerini gördük, bu yüzden kimse bizi bu konuda uyarmaya gerek yok, bunu kendimiz biliyoruz" diye devam etti.

Joshua Kimmich de Real Madrid'in tehlikesine dikkat çekerek, "Real Madrid'in daha önce nasıl oynadığı önemli değil" dedi.

"Şampiyonlar Ligi maçları geldiğinde, Real Madrid beklenen performansı sergiliyor" diye ekledi.

Aynı bağlamda, sportif direktör Max Eberl, "Bizi bekleyen büyük rakibin farkındayız ve iyi bir başlangıç yaptık, ancak henüz turu geçmediğimizi de biliyoruz" diye ekledi.

