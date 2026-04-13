Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Çeviri:

Bayern Münih'ten iki isim, Real Madrid tuzağına karşı uyarıyor

Bayern Münih - Real Madrid
Bayern Münih
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
L. Goretzka
J. Kimmich
Almanya
İspanya

Bayern Münih'in iki oyuncusu Joshua Kimmich ve Leon Goretzka, Real Madrid'in La Liga'da yaşadığı kötü dönem nedeniyle bu takımı hafife alma tuzağına düşmeme konusunda uyarıda bulundu.

Real Madrid, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Bayern Münih'in konuğu olacak.

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan ilk maç, Bavyera devi Bayern Münih'in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Goretzka, AS gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, "Bizi uyaran birine ihtiyacımız yok. Kiminle karşılaşacağımızı ve nasıl bir maç oynayacağımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

"Gidiş maçında, ne kadar hızlı fırsatlar ürettiklerini gördük, bu yüzden kimse bizi bu konuda uyarmaya gerek yok, bunu kendimiz biliyoruz" diye devam etti.

Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Joshua Kimmich de Real Madrid'in tehlikesine dikkat çekerek, "Real Madrid'in daha önce nasıl oynadığı önemli değil" dedi.

"Şampiyonlar Ligi maçları geldiğinde, Real Madrid beklenen performansı sergiliyor" diye ekledi.

Aynı bağlamda, sportif direktör Max Eberl, "Bizi bekleyen büyük rakibin farkındayız ve iyi bir başlangıç yaptık, ancak henüz turu geçmediğimizi de biliyoruz" diye ekledi.

