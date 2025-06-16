Bayern Münih'ten 10 gol yemişti, gerçek mesleği hayrete düşürdü!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'ten 10 gol yiyen Auckland kalecisinin mesleği ortaya çıktı.

Merakla beklenen ve haziran ayının ortasında başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda dün akşam Alman temsilcisi Bayern Münih, Auckland City ile karşılaştı.

Maçı 10-0 gibi ezici bir skorla Bayern Münih kazanırken mücadele ile ilgili çarpıcı bir detay da sonradan ortaya çıktı.

Kalecinin gerçek mesleği depo görevlisi!

Auckland City’nin kalesini koruyan Conor Tracey'in gerçek mesleğinin depo görevlisi olduğu belirlendi.

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2019’dan bu yana Auckland City forması giyen Tracey için tam zamanlı bir iş olmayan futbol, onu Yeni Zelanda’da bir ilaç şirketinin deposunda forklift operatörlüğü yapmaya yöneltti.

28 yaşındaki Tracey, turnuvaya katılabilmek için işinden izin almak zorunda kaldı.

Futbol ve işi bir arada yürütmeye çalışan Auckland kalecisi Tracey, hayatındaki zorlukları da şöyle anlattı:

'Güneşi görmüyoruz, bütün gün işteyiz'

"Depoda çalışmak zorundayım ve aynı zamanda futbolcuyum... Güneşi hiç görmüyoruz, çünkü bütün gün işteyiz, antrenmana gidiyoruz ve sonra akşam 21.00- 21.30 gibi eve dönüyoruz. Ailesi olan bazı oyuncular için bu çok zor."

Ayrıca Auckland City kadrosundaki birçok oyuncu gibi Tracey de geçimini sağlamak için başka bir işle meşgul. Hatta kulüp, bazı oyuncuları iş yerlerinden izin alamadıkları için turnuva için ABD’ye götüremedi.