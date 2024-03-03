Bayern Münih'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Thomas Tuchel, koltuğuna daha erken veda edebilir.

Almanya Bundesliga'da zor zamanlar geçiren Bayern Münih, sezon sonunda teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Ancak bu durum şimdi değişebilir. NTV Spor'un Sky Sports kaynaklı yazdığı habere göre Thomas Tuchel'in geleceği bu hafta belli olacak.

Lazio maçı kritik

Sky Sports'ta yer alan haberde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio maçının Thomas Tuchel'in geleceğini belirleyeceği ifade edildi.

Haberin devamı aşağıda

Haberde, Bayern Münih'in Devler Ligi'ne veda etmesi halinde Tuchel'le sezon sonunu beklemeden yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Resmen açıklanmıştı

Bundesliga'da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Bayern Münih, Thomas Tuchel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Ligde 3 Şubat'ta oynadığı Borussia Mönchengladbach maçının ardından 4 maçta 3 kez puan kaybeden Bavyera ekibi, bu süreçteki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı.

Lider Bayer Leverkusen ve Bochum'a 3 golle kaybeden Bayern Münih, Freiburg'la 2-2 berabere kaldı.

Lazio ilk maçı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Lazio'ya 1-0 kaybetti.

Lazio'nun golü 69. dakikada Ciro Immobile'den geldi. Bayern Münih'te Dayot Upamecanı 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Bayern Münih'in Lazio'yu konuk edeceği son 16 turu rövanş maçı 5 Mart Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.