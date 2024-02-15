Lazio'ya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup olan Bayern Münih'te kriz büyüyor.

Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 5 puan gerisinde kalan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bayveya ekibi, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında çarşamba gecesi Lazio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 67. dakikasında Bayern Münih stoperi Upamecano direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Bu andan itibaren işler Thomas Tuchel'in ekibi için hiç iyi gitmedi.

Galibiyet golü Immobile'den

İkinci yarıda Bayern Münih'in 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Lazio, mücadelenin 67. dakikasında penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, 68. dakikada ağları havalandırarak Lazio'yu 1-0 öne geçirdi.

Tuchel'e sert tepki

Lazio karşısında alınan 1-0'lık yenilgi Bayern Münih taraftarlarını da kızdırdı. Skorer'in derlediği habere göre sosyal medyada Alman teknik direktöre tepki gösteren taraftarlar, "Yarın hemen gönderin" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Bazı taraftarlar ise "Sacha Boey, Thomas Tuchel yüzünden Fransa Millî Takımı'na seçilmeyecek" yönünde eleştiri yaptı.