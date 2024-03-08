Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, son dönemde gündemden düşmüyor.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sezon sonunda Alman devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluktan uzak kalan takımın hocası, yaz aylarında işsiz kalacak.

Ancak Thomas Tuchel, buna rağmen tüm motivasyonuyla Bayern Münih'te çalışmaya devam ediyor.

Alman teknik direktörün Lazio ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlık yaşadığı da ortaya çıktı.

Haberin devamı aşağıda

Neler yaşandı?

Fanatik'in BILD'den derlediği habere göre Bayern Münih ile Lazio arasında salı gecesi oynanan karşılaşma öncesinde ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Thomas Tuchel, soyunma odasında futbolculara yaptığı motivasyon konuşması esnasında kapıyı tekmeledi.

Kapıya sert bir şekilde vuran tecrübeli teknik adam, ayak baş parmağını kırdı.

Tuchel'in daha sonra ortaya çıkan görüntülerde yürümekte zorlandığı görüldü.