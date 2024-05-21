Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Kış transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey geleceği ile ilgili kararını verdi.

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler

Almanya Bundesliga'da 11 yıl üst üste şampiyon olan Bayern Münih, bu sene Bayer Leverkusen'i gerisinde kalarak üst üste 12. şampiyonluğu yaşama şansını kaybetti.

Alman devi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Bayern Münih yarı finalde İspanyol devi Real Madrid'e elenerek turnuvaya veda etti.

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Boey kararını verdi

Fransız yıldız zaman zaman forma giyme şansı bulsa da yaşadığı sakatlıktan dolayı bir süredir formasından uzak kaldı.

Skorer'in SKY Sports'an derlediği habere göre bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği forma süresini bulamayan Sacha Boey gelecek sezon da takımda kalmak istiyor.

Haberin detaylarında bu 23 yaşındaki Fransız sağ bekin kendisini kanıtlamak istediği ve çıkan transfer haberlerine kulak asmadığı ve gelecek sezona odaklandığı söylendi.