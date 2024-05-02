GOAL Almanya'dan Falko Bloeding, Sacha Boey'nin Bayern Münih'teki son durumunu aktardı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bonservis ücreti ile Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey'nin sakatlığı devam ediyor.

Fransız sağ bek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında da kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberler, Bayern Münih'in önümüzdeki sezon Sacha Boey'yi kadroda düşünmediğine yönelikti.

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Fransız futbolcunun bu yaz kendisini başka bir kulüpte bulabileceği iddia edilmişti.

Falko Bloeding açıkladı

Sacha Boey ile ilgili son gelişmeleri GOAL Almanya'dan Falko Bloeding anlattı.

Bayern Münih'i yakından takip eden Bloeding, Boey ile alaklı şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, Sacha Boey konusunda karar vermek için çok erken olacaktır.

Genel olarak Boey kötü bir başlangıç yaptı, buna hiç şüphe yok. Ama sakatlıklar onu kötü etkiledi.

'Kimmich 1 numaralı sağ bek olacak'

Sezonun geri kalanında Joshua Kimmich bir numaralı sağ bek olacak.

Geleceğe yönelik olarak Kimmich'in yeri garanti değil çünkü sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Ayrıca başka sağ bek transferi olabileceğine dair söylentiler de var.

Bu yüzden bence Sacha Boey için çok zor olacak. Gelecek sezon Bayern'de ilk 11'de oynayamayacak.

Kiralanması bir olasılık. Ya da kalıp yeri için savaşmayı seçecek. Ancak şansının az olduğunu düşünüyorum.