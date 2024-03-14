Galatasaray'ın eski sağ beki Sacha Boey için Almanya'da işler iyi başlamadı ve iyi gitmiyor.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, şu ana kadar kendi yeteneklerini gösterme fırsatını çok fazla elde edemedi.

Sadece iki maçta forma giyebilen Fransız futbolcu, daha sonra lif sakatlığı yaşamıştı.

Sakatlığını atlatan Sacha Boey, buna rağmen Mainz ile oynanan karşılaşmada oyuna girmedi.

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Şimdi Almanya'dan gelen son haberler ise yıldız futbolcunun hoşuna gitmeyecek cinsten

Bayern'in hedefi Frimpong

Alman gazetesi BILD'de yer alan habere göre Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Raporlara göre Bayern'in yeni spor direktörü Max Eberl, Bayer Leverkusen'den Jeremie Primpong'u transfer etmeyi çok istiyor.

Bild'de yer alan haberin detayında Frimpong'un sözleşmesinde 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.