Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in gerisinde kalan Bayern Münih'te Sacha Boey şoku yaşandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Sacha Boey için işler iyi başlamadı.

Bayer Leverkusen ile oynanan maçta sol bek olarak görev yapan ve Leverkusen'in ilk golünde hatalı bulunup eleştirilerin hedefindeki isim olan Fransız sağ bekten kötü haber geldi.

Bayern Münih'ten açıklama

Bayern Münih, Sacha Boey'nin antrenmanda sakatlandığını açıkladı. Bavyera ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun sol dizinde yırtık meydana geldiğini duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray'ın eski sağ bekinin sahalardan 1 aya yakın bir süre uzak kalması bekleniyor.

Sacha Boey'nin Bundesliga'da Bochum, Leipzig, Freiburg, Mainz 05, Darmstad ve Borussia Dortmund ile oynanacak karşılaşmalarda forma giymesi beklenmiyor.