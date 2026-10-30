Bayern Münih'te "Mini-Vinnies" yok: Aaron Danks'ten ilginç savan benzetmesi

İngiliz isim, kendi yolunu izlemekte özgür. Bunu da Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Alman futbolunun klasik mücadelesi öncesinde (cumartesi, 18.30/Sky) hayvanlar dünyasından alışılmadık bir örnekle anlattı.

Danks, "Vince bize, yardımcı antrenörlerinin birer Mini-Vinnie olmasını ve herkesin sürekli aynı şeyleri yapmasını istemediğini çok açık biçimde söyledi" dedi ve ekledi: "Dolayısıyla hepimiz farklıyız ama birbirimizi tamamlıyoruz. Teknik ekip için kullandığım benzetme zebra ile devekuşu."

Nasıl yani? Danks şöyle açıkladı: "Zebra ile devekuşu savanda birlikte yaşar ve aralarında karşılıklı bir ilişki vardır. Zebranın işitme ve koku alma duyuları gerçekten çok iyidir ama görme yetisi o kadar iyi değildir. Bu yüzden bir şeyin kokusunu aldığında ya da sesini duyduğunda koşmaya başlar, devekuşu da onu takip eder." Bunun tersi de geçerli: "Devekuşunun çok büyük gözleri ve inanılmaz iyi bir görme yetisi vardır. O da bir şey görüp koşmaya başladığında zebra onu takip eder."

Danks'e göre bunun futboldaki karşılığı şu: "Zebralar ve devekuşları gibi olmalıyız. Hepimiz aynı fikirde olamayız, olaylara hepimiz aynı gözle bakamayız. Olaylara bir ölçüde farklı açılardan bakmalıyız." Teknik ekiple bunu uygulamaya çalıştığını belirten Danks, "Her antrenmanda birimiz hücum oyunu, bir başkası savunma, birimiz orta saha oyuncuları, birimiz de forvetlerle çalışıyor; o anda ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Böylece farklı bakış açılarına sahip oluyoruz" dedi.

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Danks, hayvanlar dünyasından verdiği örneği, bu farklı bakış açılarının sonunda bir araya gelerek ortak çözümler ürettiğini söyleyerek tamamladı: "Vince de liderlik tarzı ve eski bir profesyonel futbolcu olarak deneyimiyle bu bütünün parçası oluyor ve bize değerli bakış açıları sunuyor." Ama sonuçta devekuşu zebrasız, zebra da devekuşusuz yapamaz.