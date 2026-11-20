Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında cuma akşamı Köln ile oynadığı maçta endişe verici haberler aldı.

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İngiliz golcü Harry Kane, geçirdiği sakatlık nedeniyle sahayı erken terk etmek zorunda kalırken takım arkadaşı Fransız Michael Olise de ilk yarıda sağlık ekibinin müdahalesini gerektiren fiziksel bir sorun yaşadı ve devre arasında oyundan alındı.

Maçın 15. dakikasında Kane, bir ortaya ulaşmaya çalıştığı sırada ceza sahası içinde Köln savunmacısı Joel Schmied'in sert müdahalesine maruz kaldı. Bilek ağrısıyla yere düşen İngiliz golcü, Bavyera ekibinin oyuncularında belirgin bir endişeye yol açtı.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ilk müdahalenin ardından maça devam etmeye çalıştı ancak ağrıları buna izin vermedi. Bunun üzerine Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany, 20. dakikada zorunlu bir değişikliğe giderek Kane'in yerine Tom Bischof'u oyuna aldı.

Kane'in oyundan çıkış şekli Bayern Münih teknik ekibine güven vermedi. Özellikle oyuncunun oynamaya devam etmeyi denedikten sonra sahayı terk etmek zorunda kalması, sakatlığın türü ve ciddiyetine dair sağlık kontrollerinin sonuçları beklenirken önümüzdeki maçlarda forma giyememe ihtimalini gündeme getiriyor.

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İlk yarıdaki bir diğer gelişmede ise Fransız kanat oyuncusu Michael Olise, fiziksel bir sorundan yakınmasının ardından sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Oyuncunun Kompany'nin hücum sistemindeki büyük önemi düşünüldüğünde bu durum, Bavyera ekibinde endişeleri daha da artırdı.

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Olise, Belçikalı teknik adamın maça başlayan kadroda Kane ile birlikte güvendiği temel isimlerden biriydi. Bayern Münih, oyuncunun pozisyon üretme ve hatlar arasında hareket etme becerisinin yanı sıra bu sezonki gol katkılarına da büyük önem veriyor.

Fransız oyuncunun yaşadığı fiziksel sorun endişeye yol açsa da Olise maça devam etmeyi başardı, ancak Kompany onu devre arasında oyundan almaya karar verdi.

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Bu gelişmeler, kadrosunda zaten çok sayıda önemli eksik bulunan Bayern Münih için kritik bir döneme denk geldi. Bavyera ekibi, aralarında Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz ve İsmail Saibari'nin de bulunduğu birçok oyuncusundan sakatlıklar nedeniyle yararlanamıyor.

Kane'in maçtan çıkması, İngiliz golcünün gerek gol atma gerekse oyunu bağlama ve takım arkadaşlarına alan yaratma konusunda hücum hattında üstlendiği kilit rol göz önünde bulundurulduğunda Kompany'nin işini daha da zorlaştırıyor.

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Olise'nin olası bir yokluğu da teknik ekip için ayrı bir endişe kaynağı olacak. Zira Fransız oyuncu, sahip olduğu teknik ve bireysel yetenekler sayesinde takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri konumunda.

Bayern Münih, başta Kane olmak üzere iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin iyi haber bekliyor. Yapılacak kontroller, Kane'in sakatlığının boyutunu ve sahalardan ne kadar uzak kalabileceğini belirleyecek. Bavyera ekibi ise bu süreçte önümüzdeki maçlar için hazır olmayı sürdürmeye çalışıyor.