Bayern Münih’te artık istenmiyordu: Nicolas Jackson, Aston Villa’da rüya gibi bir başlangıç yaptı

Üst düzey bir oyuncunun kendine özgü bir gol sevincine ihtiyacı vardır: Nicolas Jackson donuk bir yüz ifadesiyle durup başparmağını televizyon kamerasına doğru yatay biçimde uzatıyor. Önce yavaşça yukarı çeviriyor, ardından ani bir hareketle aşağı indiriyor. Gösteriyi, başka liglerde, Monaco'daki Paris Brunner örneğinde olduğu gibi, uzun süreli cezaya bile yol açabilen bir "kafa kesme hareketi" ile tamamlıyor.

Jackson'ın bu sezon yeniden mücadele ettiği Premier Lig'de ise durum böyle değil. Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca'nın kararıyla 2025 yazında golcü oyuncuyla çalışmaya devam etmek için artık bir zemin görmedi. Jackson da sonunda Harry Kane'in yedeği olarak kiralık biçimde Bayern Münih'e transfer oldu.

Orada 34 resmî maçta 11 gol ve dört asistle iyi bir performans sergiledi. Ancak Bayern Münih açısından bu performans, sözleşmede belirlenen 65 milyon euro karşılığında bonservisinin alınması için yeterli değildi. Bu anlaşılabilir bir karardı: Jackson, şu anda hâlâ yerinin doldurulması mümkün görünmeyen Harry Kane'in uzun vadeli halefi olabileceğini gösterememişti.

Böylece Chelsea'ye döndü. Kulüp, Jackson'a Stamford Bridge'de bir gelecek sunmamasına rağmen bonservis bedeli konusundaki beklentilerinden vazgeçmedi. Ağustos sonunda ise hücumun merkezinde takımdan ayrılan Ollie Watkins'in yerine acilen bir oyuncuya ihtiyaç duyan Aston Villa harekete geçti: Birmingham kulübü Jackson için 55 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Performansa bağlı bonuslarla bu tutar 75 milyon euroya kadar çıkabilir.

Aston Villa ve Nicolas Jackson sezona nasıl başladı?

Jackson bireysel olarak başarılı. Villa ise Premier Lig'de sondan beşinci sırada ve en azından ligde işler henüz hiç iyi gitmiyor. Jackson yeni kulübüyle çıktığı sekiz resmî maçta beş gol attı. Bunların ikisini bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı alınan etkileyici 6-0'lık galibiyette kaydetti. Gollerin ardından yine kendine özgü sevincini sergiledi. Jackson'ın henüz açıklama getirmediği bu sevinç, internette spekülasyonlara yol açtı. En makul açıklama şu: Bu bir "gladyatör" hareketi. Başparmağın aşağı çevrilmesi ve boğaz kesme işaretiyle mağlup dövüşçünün ölümü isteniyor. Bu açıklama hareketi daha hoş kılmıyor ama daha sıra dışı kılıyor.

IMAGO

Villa taraftarları için Jackson'ın nasıl sevindiği önemli olmayacaktır. Onlar için önemli olan, Bayern Münih'ten transferinin ardından uzun bir sakatlık arasından dönerek Fenerbahçe karşısında sezonun ilk maçına çıkan Leon Goretzka'nın yanı sıra takımın büyük umut bağladığı isimlerden biri olan Jackson'ın gol atmaya devam etmesi. Bunun için koşullar elverişli. Çünkü Jackson, geçen yılın Avrupa Ligi şampiyonunda yeniden en sevdiği teknik direktörle çalışıyor: Unai Emery ile yıllar önce Villarreal'de de birlikte çalışmış ve onun yönetiminde Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Jackson, Emery hakkında şimdi "Bu teknik direktör için oynamak çok önemli" dedi.

Emery, hücumda düzenli olarak Jackson'a görev veriyor. Ancak bunun bir nedeni de yaz aylarındaki büyük değişimin ardından kadroda aynı kalitede alternatiflerinin bulunmaması. 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun hâlâ ikna etmesi gereken şüpheciler var. Eski Villa gözlemcisi Bryan King bu hafta Football Insider'a şöyle sordu: "Madem bu kadar iyi bir oyuncu, neden Chelsea'de kendini kabul ettiremedi?"

Jackson gol atmaya ve kendine özgü biçimde sevinmeye devam ettiği sürece Villa taraftarları bu sorunun yanıtını duymak istemiyor. Sevinme biçimi pek hoş olmasa da.