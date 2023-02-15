Bayern taraftarları, Parc des Princes'te bir bilet almak için ağır bedeller ödemek zorunda kaldı.

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelen FC Bayern Münih'te taraftarlar, yüksek bilet fiyatlarından memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

NE SÖYLENDİ? Alman taraftarlar, maç esnasında deplasman tribününde pankart açtı. Pankartta, "70 Euro mu? Biz Neymar değiliz. Yirmi Euro yeter! S***ir git PSG!" yazıyordu.

BÜYÜK RESİM: Taraftarlar derneği sözcüsü Alexander Salzweger'e göre, Parc de Princes'teki maç için yaklaşık 40 bin bilet talebi vardı. Ancak deplasman tribününde yaklaşık 2 bin koltuk bulunuyor.

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