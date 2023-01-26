Alman yıldızın, izin gününde Paris'te olması iki farklı görüşe sebep oldu.

NE OLDU? Gnabry, Bayern'in Bundesliga'da RB Leipzig ve Köln'e karşı oynadığı ve her iki maçı da 1-1 berabere bitirdiği süreçte farklı bir aktivite yaptığı için eleştirilerin hedefindeydi.

Alman oyuncu, takımının bir gole ihtiyacı olduğu son lig maçının devre arasında oyundan alındı.

Ancak, onun asıl eleştirildiği nokta şu anki form durumu olmadı, çünkü saha dışındaki eylemleri eleştirilmesi için yeterliydi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Salihamidzic, "Bu amatörce" dedi ve şunları ekledi:

“Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Görmek istediğim şey, izin gününde ortalıkta dolaşan bir Bayern Münihli değil...

"Bir gün izin, bir sonraki maçta ilerleyebilmek için kendinizi dinlendirmeniz içindir."

BÜYÜK RESİM: Münih'in hocası Julian Nagelsmann, Gnabry'nin Paris gezisinden dolayı Salihamidzic'e göre daha rahat görünüyordu.

Nagelsmann basın toplantısında, "Bence bir oyuncu boş zamanlarında ne isterse yapabilir.

"Genel olarak, normal bir işveren olarak çalışanlarınıza Pazar günleri saat 10'da kiliseye gitmelerini veya kiliseye gitmemelerini gerektiğini söyleyemezsiniz.

"Herkesin boş zamanlarını mutlu olacak şekilde organize edebilmesi önemlidir.

"Ama işi için her zaman faydalı olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Öte yandan A takım kalecisi ve kulüp kaptanı Manuel Neuer'in Dünya Kupası'ndan sonra kayak yaptığı sırada bacağını kırması da kulübü epey zora sokmuştu.

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GNABRY İÇİN SIRADA NE VAR? 27 yaşındaki oyuncu, Köln karşısında erkenden oyundan alındı.

2022-23 sezonunda 21 gole katkıda bulundu. Bu durum, Gnabry'nin Cumartesi günü ligde Eintracht Frankfurt'a karşı ilk 11'de olması için yeterli bir sebep.

Ve Bayern şu anda liginde tepesindeki Union Berlin'den sadece üç puan geride bulunuyor.