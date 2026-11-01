Bayern Münih, İsmail Es-Saybari ve Serge Gnabry'nin önümüzdeki dönemde Bavyera ekibinin saflarında yer alamayacağının kesinleşmesiyle çifte darbe aldı.

İkili, Almanya Ligi müsabakaları kapsamında cumartesi akşamı 2-2 berabere sonuçlanan Borussia Dortmund karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Bayern Münih, resmi sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Es-Saybari, sağ ayak bileği ekleminin sindesmoz bağında yırtık yaşadı ve Faslı millî oyuncu, başarıyla sonuçlanan bir ameliyat geçirdi."

Alman kulübü sözlerine şöyle devam etti: "Buna karşılık Gnabry, sol uyluğunun arka bölümünde kas yırtığına maruz kaldı."

Bayern Münih, ilk 8 haftanın ardından 18 puanla Almanya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.