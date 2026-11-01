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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Bayern Münih, Sibari'nin sakatlığını açıkladı: Oyuncu ameliyat olacak

I. Saibari
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
Bundesliga
Fas
S. Gnabry
Fas
Almanya

Bayern Münih'e büyük darbe

Bayern Münih, İsmail Es-Saybari ve Serge Gnabry'nin önümüzdeki dönemde Bavyera ekibinin saflarında yer alamayacağının kesinleşmesiyle çifte darbe aldı.

İkili, Almanya Ligi müsabakaları kapsamında cumartesi akşamı 2-2 berabere sonuçlanan Borussia Dortmund karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Bayern Münih, resmi sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Es-Saybari, sağ ayak bileği ekleminin sindesmoz bağında yırtık yaşadı ve Faslı millî oyuncu, başarıyla sonuçlanan bir ameliyat geçirdi."

Alman kulübü sözlerine şöyle devam etti: "Buna karşılık Gnabry, sol uyluğunun arka bölümünde kas yırtığına maruz kaldı."

Bayern Münih, ilk 8 haftanın ardından 18 puanla Almanya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

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