Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'den Bayern Münih adına sevindirici haber geldi.

2023-24 sezonunun devre arası transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ücretiyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, tıpkı Arda Güler gibi henüz ilk zamanlarda sakatlık yaşamıştı.

Şubat ayında antrenmanda lif yırtılması yaşayan Fransız sağ bek, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra idmanlara başladı.

Bayern Münih'in resmî internet sitesinden yapılan açıklamada Sacha Boey'nin topla birlikte çalışmalara başladığı aktarıldı.

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Sacha Boey için sırada ne var?

Tecrübeli sağ bek, Bayern Münih'in yarın gece saat 23.00'te Lazio ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında forma giyemeyecek.

Lazio maçının ardından hafta sonu Bundesliga'da oynanacak Mainz maçında da süre alması beklenmeyen Boey'nin 16 Mart'ta Darmstadt ile deplasmanda oynanacak Bundesliga mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

Lazio avantajlı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Lazio'ya 1-0 kaybetti. Lazio'nun golü 69. dakikada Ciro Immobile'den geldi.

Bayern Münih'te Dayot Upamecanı 67. dakikada kırmızı kart gördü.

Bayern Münih'in Lazio'yu konuk edeceği son 16 turu rövanş maçı yarın saat 23.00'te başlayacak.