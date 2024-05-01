Bayern Münih - Real Madrid maçına Kim Min-Jae damga vurdu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya gelirken Kim Min-Jae, Alman ekibinin yediği iki golde de pay sahibiydi.

Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

Gecede Kim Min-Jae çok konuşuldu

Takımının yediği iki golde de pay sahibiydi

NE OLDU? Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Allianz Arena'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelirken karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Gecede Kim Min-Jae yaptığı hatalarla konuşuldu.

BÜYÜK RESİM: Karşılaşmanın 24. dakikasında Real Madrid'in Vinicius Jr ile bulduğu golde savunma merkezinde derin bir boşluk bırakan Güney Koreli stoper, Toni Kroos'un uygun pas açısı bulmasının önünü açtı. Kroos'un pasında kaleci Neuer ile karşı karşıya kalan Vinicius Jr. düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bayern Münih'in maçı 2-1 önde götürürken sahneye bir kez daha Kim Min-Jae çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu kez de ceza sahası içinde Rodrygo'ya yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, 84. dakikada Neuer'i mağlup etti ve maça dengeyi getirdi.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 4 Mayıs'ta Cadiz ile oynayacak, Bayern Münih ise aynı gün Stuttgart deplasmanına gidecek. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Mayıs'ta rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.