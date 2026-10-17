Bayern Münih, cumartesi akşamı RB Leipzig karşısında inanılmaz bir galibiyete imza attı. Vincent Kompany'nin ekibi, Allianz Arena'da Luis Díaz'ın hat-trick'inin de katkısıyla rakibini 6-1 mağlup etti. Bayern, geçen yıl aldığı 6-0'lık sonuçla Leipzig karşısındaki en farklı galibiyetini tekrarlayacak gibi görünüyordu ancak son dakikalarda yediği gol buna engel oldu.

Kompany, Manuel Neuer'den yine yararlanamadığı için kalede Jonas Urbig'e görev verdi. Eski PSV oyuncusu Ismael Saibari de Dayot Upamecano ve Aleksandar Pavlovic gibi Bayern'in ilk 11'inde yer aldı. Leipzig Teknik Direktörü Martin Demichelis ise Lukas Klostermann, Rocco Reitz ve Christopher Nkunku'yu tercih ettiği isimler arasına aldı.

Bayern, ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Leipzig'in futbol oynamasına neredeyse hiç izin vermedi. Joshua Kimmich'in savunma arkasına attığı güzel pasla buluşan Díaz, 12. dakikada gol perdesini açtı. Maarten Vandevoordt ile karşı karşıya kalan Kolombiyalı oyuncu soğukkanlılığını koruyarak topu sol alt köşeye gönderdi: 1-0.

Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol taraftaki boşluğu değerlendiren Díaz'ın pasında Pavlovic, sol ayağıyla topu yakın köşeden ağlara yolladı. Sekiz dakika sonra Michael Olise, Harry Kane ile yaptığı paslaşmanın ardından sağ alt köşeye yerden düzgün bir vuruş yaparak skoru 3-0'a getirdi.

Leipzig, devre arasına daha büyük bir farkla geride girmediği için şanslıydı. Vandevoordt, yaptığı kurtarışlarla ilk yarıda daha ağır bir yenilginin önüne geçti; Olise'nin şutu da ayağına çarparak direkten döndü. Bayern'in hücumlarında etkili biçimde yer alan Saibari ise iki kez Vandevoordt'u geçmeyi başaramadı.

Demichelis, devre arasında iki değişiklikle gidişatı tersine çevirmeye çalıştı ancak hamleleri pek etkili olmadı. İkinci yarının başlamasından yalnızca iki dakika sonra, Kane'in sol tarafta verdiği pasla buluşan Díaz bir kez daha sahneye çıktı. Kolombiyalı oyuncu, neredeyse müdahalede bulunmayan Klostermann'ı geçip topu uzak alt köşeye sert bir vuruşla gönderdi: 4-0.

Ardından Kane de golünü attı. İngiliz forvet, Díaz'ın da rol aldığı hücumda Archie Brown'ın ortasını 53. dakikada yakın mesafeden ağlara gönderdi. Altı dakika sonra Kompany, Saibari ve Kane'in de aralarında bulunduğu dört oyuncuyu aynı anda kenara aldı. Saibari ve Kane'in yerine Serge Gnabry ile Lennart Karl oyuna girdi.

Bayern'in gol iştahı bununla da dinmedi. Díaz, 69. dakikada kısa kullanılan köşe vuruşunun ardından Olise'nin pasıyla ceza sahası dışından ağları bularak hat-trick yaptı. Olise daha sonra direği vurdu ancak skor 6-0'da kaldı.

Uzatma dakikalarının ikincisinde Andrija Maksimovic'in sert şutu üst direğin altına çarparak ağlara gitti ve Leipzig'in tek golü geldi. Böylece Bayern maçı 6-1 kazandı. Ev sahibi ekip, Borussia Dortmund'un günün erken saatlerinde Union Berlin karşısında puan kaybetmesinden (0-0) yararlanarak Bundesliga'da liderliği devraldı. Leipzig ise yedinci sırada.