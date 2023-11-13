Bayern Münih'in Alman menajeri Tuchel, Fransız süperstarın kendileri için oynayacağını söyledi.

NE OLDU? Henüz PSG'de yeni bir sözleşme imzalamayan Fransız süperstarın önümüzdeki yaz Ligue 1 devlerinden serbest oyuncu olarak ayrılması bekleniyor. Bir sonraki hedefi henüz açıklanmazken, Mbappe'nin PSG'deki eski koçu Tuchel; Fransız oyuncuyla yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Mbappe'nin bir sonraki istikameti Real Madrid olarak tartışılıyor ancak Tuchel, Mbappe'yi Allianz Arena'ya gitmeye ikna etmeye hazır olduğu konusunda esprili bir yaklaşımda bulundu.

NE SÖYLENDİ?: Canal+'a konuşan Bayern menajeri şunları söyledi: "Gelecek yıl Mbappe serbest mi? Evet, bizim takıma transfer olacak. Bizim için oynayacak. Kylian, Kylian, çok zeki. İyi bir ilişkimiz vardı. Eğer Bayern'e gelmek isterse, Gidip onu kendim alacağım. O, bir şeyi istediğinde onu elde eder."

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BÜYÜK RESİM: 24 yaşındaki oyuncu, son iki yılın büyük bölümünde Real Madrid'in öncelikli transfer hedefi oldu, ancak CadenaSER'in yakın tarihli bir raporuna göre Los Blancos, artık Fransız süperstarı transfer etmemeye karar verdi.

Tam da bu noktada Bayern; Mbappe için kapılarını sonuna kadar açacak gibi görünüyor.

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SIRADA NE VAR? Mbappe, 18 Kasım'da yapılacak Euro 2024 eleme maçında Cebelitarık'la karşılaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı adına forma giyecek.