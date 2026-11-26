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Mauro Icardi nerede yeniden sahaya çıkacak? Galatasaray'ın eski forvetinin serbest oyuncu olarak Serie A'ya dönebileceğine dair haberler sürerken, birçok İtalyan taraftar bu soruyu soruyor.

Sözlerinin ardından Como, Milan, Juventus, Napoli ve Inter'in adı uzun süredir Icardi ile anılıyor. Ancak Almanya'da Bild'in aktardığına göre İtalya, Inter'in eski kaptanının son durağı olmayabilir. Icardi, son günlerde Bayern Münih'in radarına girdi.

ÜST DÜZEY BİR SERBEST OYUNCU - Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi temmuz başında resmen sona erdi. Taraflar arasında uzun süredir beklenen yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayınca Arjantinli oyuncu serbest kaldı. Icardi o dönemde, eski sözleşmesinde kazandığı 10 milyon avronun üzerindeki ücrete yakın bir bedelle çok yıllı bir anlaşma istiyordu.

HÜCUMDA KRİZ - Bayern Münih, çok sayıda sakatlık nedeniyle hücum hattında belirgin bir sorun yaşıyor. Özellikle Harry Kane'in uzun süreli sakatlığı, 2027'nin başı yaklaşırken endişe yaratıyor. Bu nedenle kulüp, İngiliz oyuncunun yokluğunda onun yerini alabilecek, dönüşünde yedek kulübesine geçebilecek ve uluslararası düzeyde deneyimini kanıtlamış bir santrfor aramaya başladı. Icardi bu özelliklerin hepsine sahip.

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İTALYAN KULÜPLERİ - Icardi, belirtildiği gibi, basın aracılığıyla Inter'e beşinci forvet olmak için bile kendisini önerdiğini yinelemişti. Ancak Inter şu anda kadrosuna ekleyecek bir golcü aramıyor. Milan çok daha genç oyunculara yönelirken Juventus, Icardi'nin Luciano Spalletti ile uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüphe taşıyor. Allegri, Napoli'de Hojlund'un yedeği olması için Icardi'ye hayır demezdi. Yine de Kean'ın sakatlığı beklenenden daha ciddi olduğu ve transfer piyasasından Douvikas'a bir yedek alınması gerekeceği için en olası adres Como olabilir.