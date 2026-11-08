Bayern Münih, Kompany'nin dönüş tarihini belirledi

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin Bayern Münih yedek kulübesine dönüş tarihi yaklaştı. Bu bilgi, Bavyera kulübünün onursal başkanı Uli Hoeness'in açıklamalarına dayanıyor.

Kompany, altyapı takımının bir antrenmanını izlerken bayılarak yere yığılmış ve derhal hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana Bavyera kulübünün sorumluluğunu yardımcısı Aaron Danks üstleniyor.

Münih'ten gelen haberler oldukça olumlu görünüyor. Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Kompany'nin milli araç sonrasında takıma yeniden katılacağını açıkladı.

İspanyol Sport gazetesinin pazar günü aktardığı "BR24" ağzına yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İki ya da üç hafta içinde bize dönecek. Yani milli araç sonrasında yedek kulübesine geri gelecek. Günde on iki saat, haftada altı gün çalışıyordu: bu gerçekten de gereğinden fazlaydı."

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İspanyol gazetesi şu yorumu yaptı: "Bu sözler, spor direktörü Max Eberl'in cumartesi günü Mainz karşısında alınan galibiyetin ardından söylediklerinden çok daha güven vericiydi. Eberl şöyle demişti: 'Vinny (Kompany) iyileşme sürecinde iyi ilerleme kaydediyor. Ancak dönmesine izin vermeden önce doktorlardan yeşil ışık beklememiz gerekiyor.'"

Hoeness'in öngörüleri doğru çıkarsa Kompany, 20 Kasım'da Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçında yedek kulübesine dönebilir.

Bundan beş gün sonra Lille'e karşı Şampiyonlar Ligi maçı (25 Kasım) gelecek; ardından bir sonraki cumartesi Hamburg deplasmanına gidilecek.

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