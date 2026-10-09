Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, İngiliz forvet Harry Kane'in sözleşme uzatma müzakerelerinde köklü bir gelişme bulunmadığını teyit ederken, aynı zamanda "Üç Aslanlar" milli takımının kaptanıyla sürdürülen görüşmelerin seyri konusunda son derece iyimser olduğunun altını çizdi.

Freund'un açıklamaları, bu haftanın başında Alman basınında dolaşan ve Kane'in 2029 yılına kadar uzanan yeni bir sözleşmenin maddeleri üzerinde prensipte anlaştığını öne süren haberlere yanıt niteliğinde geldi.

Teknik direktör Vincent Kompany ile birlikte bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında, transferin suya düşme ihtimaline dair sorular netlik kazandı. Freund, ESPN sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Sözleşme henüz resmi olarak imzalanmadığı sürece bütün ihtimaller geçerliliğini koruyor ve şu an için yeni bir gelişme yok."

Bavyera kulübünün sportif direktörü şunları ekledi: "Görüşmeler son derece iyi gidiyor ve biz oldukça olumluyuz. Sözleşmesini uzatma konusundaki kararlılığımızı herkes biliyor ve Harry burada, Münih'te kendini çok rahat hissediyor."

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

33 yaşındaki Kane, 2023 yılında Tottenham'dan Bayern Münih'e katılmasından bu yana olağanüstü performanslar sergiliyor; zira 154 maçta 152 gol kaydetti, oynadığı her sezon Almanya Ligi'nin gol kralı unvanını elde etti ve geçen sezon Bavyera kulübünü "Bundesliga" ve Almanya Kupası olmak üzere iki şampiyonluğa taşıdı.

Kane, geçen salı günü İngiltere milli takımıyla 125 uluslararası maça çıkarak rekoru eşitlemiş, bu özel anı Çek Cumhuriyeti karşısında alınan 3-0'lık galibiyette iki gol atarak taçlandırmıştı.

Bu güçlü performanslar, onu sonuçları bu ay içinde İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklanacak Ballon d'Or ödülünün önde gelen adayları listesine yerleştiriyor.

Takım arkadaşı Michael Olise de ödülün aday listesinde yer alırken, teknik direktör Kompany oyuncularının şansı üzerine yapılan tartışmanın önemini azımsayarak şöyle konuştu: "Sanırım karar zaten verildi, öyle değil mi? Dolayısıyla ne söylersem söyleyeyim hiçbir şeyi değiştiremem. Üzgünüm, ancak Ballon d'Or her gün aklımda olan bir şey değil ve bugünkü tüm odağım yarın cumartesi günü Augsburg ile oynayacağımız maça yönelik."

Kompany sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım Bayern oyuncularından biri kazanır, ama benim için en önemlisi elbette takımla kupalar kazanmak. Harry'yi ve Michael'ı iyi tanıyorum, ikisi de aynı şekilde düşünüyor ve bizi tek bir takım olarak ayıran da bu."

Fransız forveti Real Madrid'e transferiyle ilişkilendiren haberlerle ilgili olarak Freund, eski Crystal Palace oyuncusunun geleceği konusunda Bayern'in tam bir rahatlık içinde olduğunu dile getirdi.

Freund bu konuda şunları söyledi: "Michael bizimle inanılmaz bir gelişim gösterdi ve şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi. Onu kadromuzda bulundurmaktan son derece mutluyuz ve sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor, dolayısıyla üzerimizde herhangi bir baskı yok. Bayern Münih'te kendini çok rahat hissediyor, kendisiyle sürekli görüşme halindeyiz ve dediğim gibi acele etmeyi gerektiren bir durum yok."