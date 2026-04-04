Bayern Münih, inanılmaz bir sürede eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşe imza attı

Bayern Münih, Cumartesi öğleden sonra SC Freiburg deplasmanında muhteşem bir şekilde galibiyet elde etti. Vincent Kompany'nin takımı, 2-0 geriden gelerek mücadeleyi sürdürdü ve uzatma dakikalarının sonlarında 2-3'lük skorla galip geldi. Tom Bischof'un iki golü ve Lennart Karl'ın bir golü, Bayern'e üç puanı kazandırdı.

Bayern, Harry Kane'in sakatlığı ve onun yerine genellikle oynayan Nicolas Jackson'ın cezalı olması nedeniyle maça zayıf bir kadroyla başladı. Bu nedenle Serge Gnabry forvet pozisyonunda şans buldu.

İlk yarıda Bayern topun hakimiyetini elinde tutsa da, en büyük fırsatları yaratan Freiburg oldu. Lucas Höler ve Niklas Beste birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak kaleci Manuel Neuer muhteşem kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Diğer tarafta ise Bayern, devre bitmeden hemen önce gerçek anlamda fırsatlar yakaladı, ancak sonuç alamadı.

Böylece iki takım da 0-0'lık skorla devreye girdi, ancak bu durum konuk takım için bir şans gibi görünüyordu. Freiburg, büyük bir enerji ve cesaretle oynadı ve Bayern'i sürekli baskı altında tuttu. Kompany'nin takımı, kompakt savunmayı aşmakta zorlandı.

İkinci yarı başlar başlamaz Freiburg golü buldu. Johan Manzambi erken bir top kazanımının ardından topu aldı ve uzak mesafeden müthiş bir vuruş yaptı: 1-0. Köşeye sertçe giden şutta Neuer'in hiçbir şansı yoktu.

Freiburg daha sonra da en tehlikeli takım olmaya devam etti ve Höler ile ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Bayern, Jamal Musiala ve Michael Olise'nin oyuna girmesiyle birlikte yaptığı birkaç değişiklikle durumu tersine çevirmeye çalıştı. Olise de büyük bir fırsat yakaladı, ancak yakın mesafeden şutu dışarıya gitti.

İkinci yarının ortasında skor 2-0 oldu. Beste'nin köşe vuruşundan gelen top, Neuer'den Höler'e ulaştı ve Höler, Kim'den hafifçe seken topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Maçın son dakikalarında her şey tersine döndü. Bayern, önce Tom Bischof’un uzak mesafeden attığı golle skoru 2-1’e getirdi ve uzatma dakikalarında aynı orta saha oyuncusu kısa bir köşe vuruşunun ardından 2-2’yi de kaydetti.

Uzatma dakikalarının sonlarında Bayern, galibiyet golünü bile attı: Alphonso Davies arka çizgide boş kaldı ve alçak bir orta yaptı, ardından yetenekli oyuncu Lennart Karl yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 2-3'e getirdi.

Bu gol 90+9. dakikada geldi, oysa hakem Daniel Siebert başlangıçta en az sekiz dakika uzatma vermişti. Freiburg öfkelendi ve hakeme toplu olarak itirazda bulundu, ancak talebi reddedildi: Bayern, aldığı üç puanla Bundesliga'da rakipsiz liderliğini sürdürüyor.