Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Aleksandar Pavloviç, Ballon d'Or kazanmanın hayalini kurduğunu itiraf ederek, kendisiyle aynı pozisyonda oynayan bir futbolcunun ödülü almasının kendisine umut verdiğini söyledi.

Pavloviç, Alman "Sport Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bir ön libero (Barcelona oyuncusu Rodri) Ballon d'Or kazanabiliyor, bunu bilmek güzel. Bir gün Ballon d'Or kazanmanın hayalim olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum."

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Takım arkadaşı Michael Olise'nin kişiliği hakkında ise şunları dile getirdi: "Michael, kamuoyu önünde göründüğü imajdan tamamen farklı biri. Çok neşeli ve dost canlısı bir insan, bizimle çok gülüyor. Aramız çok iyi ve benim için iyi bir arkadaş. Onunla vakit geçirmekten ve aynı sahayı paylaşmaktan keyif alıyorum."

Şampiyonlar Ligi kupası mücadelesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Her yıl kupa için yarışan birkaç büyük kulüp oluyor: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona ve Manchester City. Ama biz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya kararlıyız ve bunu başarmak için her şeyi vereceğiz. Arsenal'e karşı kendi sahamızda oynayacağımız maçı şimdiden bekliyorum."

Almanya ve Bayern Münih orta sahasıyla ilgili son dönemde ortaya çıkan tartışma hakkında Pavloviç, "Benim için bir tartışma yok. Joshua Kimmich hem milli takımda hem de Bayern'de kaptanımız. Bizim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor." dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır Bayern'de onun yanında, ön libero pozisyonunda oynuyorum ve bu çok keyifli. Birbirimizi harika şekilde tamamlıyoruz. Elbette Tom (Bischof) ile de işler iyi gidiyor. Ama Almanya'nın bu pozisyonda bu kadar çok iyi oyuncuya sahip olması harika bir şey. Bu yüzden bu tartışmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum."



