Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'dan sürpriz Galatasaray tepkisi!

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka sosyal medyada "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Christoph Kramer, "Come to Galatasaray" yazdı

Leon Goretzka yorumu beğendi

Galatasaray tepkisi dikkat çekti

NE OLDU? Borussia Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'ya sürpriz bir çağrıda bulundu. Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın bir fotoğrafına "Come to Galatasaray" yorumunda bulundu.

BÜYÜK RESİM: Christoph Kramer, "Come to Galatasaray" yazarken Leon Goretzka'nın bu yorumu beğenmesi dikkat çekti.

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DAHA FAZLASI: Transfermarkt'ta piyasa değeri 30 milyon euro olan Goretzka'nın Bayern Münih ile 2026'ya kadar sözleşmesi var. Goretzka bu sezon Alman devinin formasıyla 42 maçta 3.106 dakika forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asistlik katkı verdi.