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Bayern, hücum hattında ciddi sakatlık sorunları yaşıyor. 16 yaşındaki bir oyuncu aslında alternatif olabilir.

Bayern Münih U19 takımı, çarşamba öğleden sonra Gençlik Ligi'nde OSC Lille'i 3-2 mağlup etti. Maçın yıldızı yine henüz 16 yaşındaki forvet Bastian Assomo oldu. Ancak kadro sıkıntısı yaşayan A takımda hâlâ şans bulamıyor. Assomo, Maycon Cardozo'nun ortasını yakın mesafeden tamamlayarak Bayern Münih'i sekizinci dakikada öne geçirdi. Ardından Münih ekibinin kalecisi David Podar-Stiube bir penaltı kurtardı. 16 yaşındaki kaleci, iki kulübün A takımları arasında çarşamba akşamı oynanacak maçta üçüncü kaleci olarak görev yapacak.

Lille'in beraberlik golünün ardından Assomo, Yll Gashi'nin Bayern'i 2-1 öne geçiren golünün asistini yaptı. Daha sonra Frank Egwuatu Uzurchukwu skoru 3-1'e taşıdı. Lille ise bir gol daha bularak skoru 3-2'ye getirdi. Bayern Münih U19 takımı, Gençlik Ligi'nde beş maç sonunda yedi puanla 36 takım arasında 20. sırada yer alıyor.

Assomo, bir gol ve bir asistle son haftalardaki müthiş serisini sürdürdü. Bayern Münih'in rezerv takımıyla TSV Landsberg ve SpVgg Bayreuth'a karşı oynadığı son iki Regionalliga maçının her birinde ikişer gol attı. Bu iki maçın arasında Almanya U17 Milli Takımı formasıyla çıktığı üç karşılaşmada sekiz kez fileleri havalandırdı.

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Bastian Assomo, Bayern Münih'in sezon öncesi hazırlıklarında parladı

Berlin doğumlu ve Kamerun kökenli olan 1,90 metre boyundaki oyuncu, yaz dönemindeki sezon öncesi hazırlıklarda Bayern Münih A takımıyla da dikkat çekmişti. Dört hazırlık maçında forma giyen Assomo, iki gol atmıştı. Tom Bischof o dönemde, "Yaşına göre gerçekten inanılmaz" diyerek onu övmüştü.

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Mevcut kadro sıkıntısı düşünüldüğünde teknik direktör Vincent Kompany'nin Assomo'ya hiç şans vermemesi giderek daha şaşırtıcı hâle geliyor. Michael Olise , Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Alphonso Davies'in tamamı sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Jamal Musiala, cuma günü 1. FC Köln karşısında sahalara döndü ve kademeli olarak takıma dahil ediliyor. Luis Diaz, iyileşmesinin ardından Lille karşısında ilk kez yeniden kadroda yer alıyor, ancak ilk 11 için henüz bir seçenek değil. Şu anda tamamen sağlıklı olan tek yerleşik hücum oyuncusu Lennart Karl.

Assomo ise Münih ekibinin A takımında bir resmî maç kadrosuna ilk kez alınmayı hâlâ bekliyor. Köln karşısında kulübün yetiştirdiği Tim Binder (19) ve Noah Codjo-Evora (19) süre buldu, ancak ikisi de etkileyici bir performans sergileyemedi. Her iki oyuncu da Lille karşısında yeniden kadroda.