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Bayern Münih'in Eric-Maxim Choupo-Moting'i Säbener Straße'ye geri getirmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Haberi Sky aktardı.

Habere göre Alman futbolunun rekor şampiyonunda, kulübün eski forveti hakkında iç görüşmeler yapılıyor. Bunun nedeni, artık 37 yaşında olan ve 2020-2024 yılları arasında Bayern formasıyla çıktığı 122 resmi maçta 38 gol atıp 13 asist yapan oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek olması.

Kamerun Milli Takımı'nda 76 kez forma giyen oyuncunun Red Bull New York ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek. Choupo-Moting, Bayern'le sözleşmesinin 2024 yazında bitmesinin ardından yaklaşık altı ay kulüpsüz kalmış, daha sonra Red Bull New York'a transfer olmuştu.

Hücum oyuncusu, MLS kulübüyle çıktığı 61 maçta 24 gol attı. Özellikle New York'taki ilk yılı, 33 lig maçında kaydettiği 18 golle oldukça başarılı geçti. Ancak ikinci yılında gol ortalaması belirgin biçimde düştü (22 maç, 5 gol). Bunda, aylarca uğraştığı diz sakatlığının da payı vardı.

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Bu nedenle ve yaşının ilerlemiş olması yüzünden, Choupo-Moting'in gerçekten geri dönüp dönmeyeceği tartışmalı. Bayern'deki döneminde taraftarların ve takım arkadaşlarının gözdesi hâline gelmiş, en azından 2023'teki sözleşme uzatmasına kadar Robert Lewandowski'nin alternatifi olarak sahadaki performansıyla da beklentileri karşılamıştı.

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Bayern Münih'in kış transfer döneminde hamle yapması gerekecek mi?

Rekor şampiyon son dönemde art arda sakatlıklarla sarsıldı. İlk olarak Ismael Saibari, ekim sonunda BVB'ye karşı oynanan maçta sindezmoz bağını yırttı ve aylarca sahalardan uzak kalacak . Şimdi de normalde yeri doldurulamaz görülen Harry Kane, cuma akşamı 1. FC Köln'e karşı oynanan maçta aynı sakatlığı yaşadı. Ayrıca Serge Gnabry de BVB maçından bu yana kas sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacak. Jamal Musiala'nın sağlık durumu ise son günlerde hararetli bir tartışmanın konusu oldu.

Kısacası Alman futbolunun rekor şampiyonunun şu anda hücum oyuncusu seçenekleri azalıyor. Ancak ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik döneme girilecek ilkbahara kadar bu durum yeniden değişebilir.

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Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise yaşanan sıkıntılar karşısında hücum hattına kışın transfer yapılması ihtimalini artık kesin bir dille reddetmedi. "Bayern Münih olarak baktığımızda, bizi daha iyi hâle getirecek oyuncular istiyoruz. Ya da en azından o seviyede olanları" dedi ve ekledi: "Bu nedenle kadronun durumuna, sakat oyuncuların ne zaman döneceğine ve piyasada hangi fırsatların ortaya çıkabileceğine dikkatle bakmalıyız."

Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen ise biraz farklı düşünüyor. tz/Münchner Merkur ve Bild'e verdiği röportajda "Bugün için cevabım hayır" diye vurguladı: "Ancak genel durumu değerlendirmek için henüz çok erken. Luis Diaz şimdi dönüyor, Jamal geri döndü, Alphonso Davies de öngörülebilir bir süre içinde dönecek, Michael Olise ise neyse ki daha ciddi bir sakatlık yaşamadı. Noel'de güncel duruma bakacağız. Kış transfer dönemini sevmediğim ise biliniyor. Satış yapmak için iyi olabilir ama oyuncu almak için değil. Çünkü bunu ancak baskı altındayken yaparsınız. Kulüpler genellikle en iyi oyuncularını kışın bırakmaz ya da çok yüksek bir bedel ödemeniz gerekir."