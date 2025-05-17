Bayern Münih'in orta sahası, Fenerbahçe'nin radarında

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeminde Bayern Münih'in ayrılığına onay verdiği Leon Goretzka var.

Leon Goretzka, Bayern Münih'e veda edebilir

Fenerbahçe'nin listesinde

Sarı-lacivertliler bu hamle için teklife hazırlanıyor

NE OLDU? Galatasaray'la birlikte verdiği şampiyonluk yarışında beklediğini alamayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için çalışmalara çoktan başladı. Orta saha kalitesini artırmak isteyen sarı-lacivertliler rotasını Bundesliga'ya çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe gündemine Bayern Münih'in orta sahası Leon Goretzka'yı aldı. 30 yaşındaki oyuncunun Alman deviyle sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ancak Bayern Münih, Alman orta sahanın sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Bu nedenle kulüp, Leon Goretzka'yı bu yaz satmayı düşünebilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Habere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'in gözden çıkardığı Leon Goretzka'ya teklif götürmeye hazırlanıyor. Goretzka bu sezon 39 maçta forma giyerken 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı vermişti.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki maçını 18 Mayıs'ta Eyüpspor karşısında oynayacak. Lig lideri Galatasaray ise aynı saatlerde Kayserispor karşısına çıkacak ve rakibinden en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.