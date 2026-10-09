Alman "TZ" gazetesi, Bayern Münih'in yarın cumartesi "WWK Arena" sahasında oynanacak Augsburg maçındaki muhtemel on birini açıkladı.

Gazete, 34 numaralı formanın sahibi Faslı yıldız İsmail Es-Saybari'yi orta sahada Aleksandar Pavloviç ve Joshua Kimmich'in önüne yerleştirerek, Luis Diaz, Harry Kane ve Michael Olise'den oluşan hücum üçlüsüne destek verecek konuma koydu.

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Bayern Münih'in muhtemel on biri:

Kaleci: Manuel Neuer

Savunma: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies

Orta saha: Joshua Kimmich, İsmail Es-Saybari, Aleksandar Pavloviç

Hücum: Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz

25 yaşındaki Es-Saybari, geçtiğimiz temmuz ayında Hollanda ekibi Eindhoven'den Bayern'e katıldı. Raporlara göre 50 milyon karşılığında 2031'e kadar beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Es-Saybari, 2026 Dünya Kupası'nda parladı; Fas'ın grup aşamasındaki üç maçında da gol attı ve son 32 turunda Hollanda'ya karşı kazanılan galibiyette son penaltıyı attı. Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, o dönemde onu "Dünya Kupası'nın en heyecan verici oyuncularından biri" olarak nitelendirmişti.



