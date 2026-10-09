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Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'i: Al Sibari'nin durumu ne?

Augsburg - Bayern Münih
Augsburg
Bayern Münih
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Bayern Münih derbisinde karmaşık görev

Alman "TZ" gazetesi, Bayern Münih'in yarın cumartesi "WWK Arena" sahasında oynanacak Augsburg maçındaki muhtemel on birini açıkladı.

Gazete, 34 numaralı formanın sahibi Faslı yıldız İsmail Es-Saybari'yi orta sahada Aleksandar Pavloviç ve Joshua Kimmich'in önüne yerleştirerek, Luis Diaz, Harry Kane ve Michael Olise'den oluşan hücum üçlüsüne destek verecek konuma koydu.

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Bayern Münih'in muhtemel on biri:

  • Kaleci: Manuel Neuer
  • Savunma: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies
  • Orta saha: Joshua Kimmich, İsmail Es-Saybari, Aleksandar Pavloviç
  • Hücum: Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz

25 yaşındaki Es-Saybari, geçtiğimiz temmuz ayında Hollanda ekibi Eindhoven'den Bayern'e katıldı. Raporlara göre 50 milyon karşılığında 2031'e kadar beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Es-Saybari, 2026 Dünya Kupası'nda parladı; Fas'ın grup aşamasındaki üç maçında da gol attı ve son 32 turunda Hollanda'ya karşı kazanılan galibiyette son penaltıyı attı. Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, o dönemde onu "Dünya Kupası'nın en heyecan verici oyuncularından biri" olarak nitelendirmişti.


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