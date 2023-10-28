Bayern Münih'in kaptanı, 10 ay uzak kaldığı sahalara geri döndü

- Deneyimli kaleci, bacağını kırmıştı
- Darmstadt maçına ilk 11'de başladı
- Neuer'in formu, Tuchel'i etkiledi
NE OLDU? Kayak kazasında bacağını kıran Manuel Neuer, 10 ay uzak kaldığı sahalara Darmstadt maçıyla dönüyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel karşılaşmanın ilk 11'inde Neuer'e yer verdi.
NE SÖYLENDİ? Cuma günü maçtan önce gazetecilere verdiği demeçte Tuchel şunları söylemişti: "Bir değişikliği olmadığı sürece Manuel Neuer, Darmstadt maçında oynayacak. Heyecanlı, aynı zamanda biz de heyecanlıyız.
BÜYÜK RESİM: Almanya Milli Takımı formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Neuer, Bayern Münih'te 10 Bundesliga, 2'şer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:fcbayern.de
Gelecek maç
MANUEL NEUER İÇİN SIRADA NE VAR? Efsane kaleci, gole kapatmak istediği Bayern Münih kalesini korumak için 10 ayın ardından ilk maçına Darmstadt karşısında çıkacak.