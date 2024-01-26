Bayern Münih'in gözdesi Sacha Boey'in bonservisi belli oldu!

Galatasaray'ın, yıldız futbolcusu Sacha Boey için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Galatasaray'da ağrıları olduğu gerekçesiyle İstanbulspor maçının kadrosunda yer almayan Sacha Boey'in, Bayern Münih'le anlaştığı aktarıldı.

Fransız yıldız, Alman deviyle el sıkıştı ancak Galatasaray, genç oyuncusunu iyi bir bonservis bedeli elde etmeden göndermeyi düşünmüyor. İşte Cimbom'un Boey için beklediği bonservis ücret...

'El sıkıştı' iddiası

23 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili flaş bir bilgiye ulaşıldı. Bir süredir genç futbolcunun peşinde olan Alman devi Bayern Münih’in, Boey ve Galatasaray Yönetimi ile el sıkıştığı bilgisine ulaşıldı. Yani Boey’in, transfer nedeniyle riske edilmediği için kadroda yer almadığı bildirildi.

Haberin devamı aşağıda

Boey'in bonservis bedeli belli oldu

Gerçekleşecek satış sonrasında Aslan’ın kasasına girecek rakam da belli oldu. Buna göre Cim Bom’un, Boey’in satışı sonrasında 20-25 milyon Euro bandı arasında bir gelir elde etmesi bekleniyor.