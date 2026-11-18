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Rene Wagner'in 1. FC Köln'deki işi zor. FC Bayern Münih deplasmanı öncesinde Dino Toppmöller hakkındaki iddialar da huzursuzluğu artırıyor.

Bild gazetesinin haberine göre Toppmöller, Köln'ün favori adayı. Uzun yıllar KSC'yi çalıştıran ve eski bir FC oyuncusu olan Christian Eichner'in de destekçileri olduğu belirtiliyor. Ayrıca Köln çevresinde, son olarak Werder Bremen'de görev yapan Horst Steffen ile Union Saint-Gilloise'dan Belçikalı David Hubert'in isimleri de konuşuluyor.

FC, yaz aylarında Toppmöller'i değerlendirmiş ancak Wagner'le devam etmeye karar vermişti. Wagner, geçen mart ayında Lukas Kwasniok'un görevden alınmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükselmişti.

Cuma günü FC Bayern deplasmanı öncesinde Toppmöller hakkında konuşan Wagner, "Bu ismi daha önce de birkaç kez duyduk. Bu da işin bir parçası. Benim için önemli olan tek şey, bu baskının kulüp içinde hissedilmemesi" dedi.

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Wagner'in 1. FC Köln'deki geleceği neye bağlı?

Wagner, başka tartışmalar olmasa da yeterince baskı altında . Sezonun dokuz maçından alınan dokuz puan, kulüp içinde yetersiz görülüyor. Başlıca eleştiri, takımın 38 yaşındaki teknik direktör yönetiminde gelişme göstermemesi. Özellikle hücum performansı hayal kırıklığı yaratıyor.

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Bild, Wagner'in artık sonuç alması gerektiğini, ancak Bayern maçının belirleyici olmayacağını yazıyor. Asıl olarak, ardından sekiz gün içinde oynanacak üç maç geleceğini belirleyecek. Köln, ligde kısa aralıklarla ligin yeni ekibi SV Elversberg ve FC Augsburg ile karşılaşacak; bu iki maçın arasında ise Almanya Kupası son 16 turunda ikinci lig ekibi Holstein Kiel'le oynayacak.

Köln'le sözleşmesi 2028 yazına kadar süren Wagner, kendisi hakkındaki tartışmaları, sosyal medyadaki ya da doğrudan statta yöneltilen eleştirileri elinden geldiğince görmezden geliyor: "Bunlarla ilgilenseydim belki en fazla biraz korkardım. Ama bunun bana hiçbir faydası olmazdı. O yüzden bunlarla ilgilenmiyorum."

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Dino Toppmöller RC Lens'te neden tutunamadı?

Eintracht Frankfurt'u Bundesliga aracılığıyla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşımasına rağmen başarılı teknik direktör Toppmöller, ocak ayında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce RB Leipzig ve FC Bayern'de Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Toppmöller, yaz aylarında Fransa ligi ikincisi RC Lens'e katıldı ancak kulüp içi anlaşmazlıkların ardından 91 gün sonra buradan da ayrıldı .

45 yaşındaki teknik direktör, Fransız kulübünün sportif yönetiminin huzursuzluk kaynağı olarak gördüğü yardımcısı Nelson Morgado ile yollarını ayırmayı reddetmişti. Toppmöller, kendisine verilen süre içinde bu yöndeki ültimatomu yerine getirmedi ve bunun yerine sözleşmesinin feshedilmesini kabul etti.