Bayern Münih'in ayırt edici özelliğinde endişe verici kusurlar var

Geçen sezon Bayern Münih tarihî bir başarıya imza attı: Münih ekibi, üst üste 16 galibiyetle Avrupa'nın beş büyük liginde tarihin en iyi sezon başlangıcını yaptı ve AC Milan'ın 30 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu rekoru kırdı. İtalyan ekibi, 1992/93 sezonuna üst üste 13 galibiyetle başlamıştı. Bayern Münih o dönemde ilk puan kaybını ancak 8 Kasım'da, Bundesliga'da Union Berlin ile 2-2 berabere kalarak yaşamıştı.

Bu sezon benzer bir seri ihtimali erkenden ortadan kalktı: Münih ekibi, henüz dördüncü resmî maçında Bundesliga'da FC Schalke 04 karşısında 0-0'lık beraberlikle yetindi. Şu ana kadar oynadığı 13 maçta dört kez puan kaybetti; FC Augsburg, Viking Stavanger ve FC Arsenal karşısında da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ancak henüz yenilgi almadığı için Münih ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginde şu anda yalnızca kendisine ait bir özelliğe sahip: Bu sezon tüm kulvarlarda namağlup olan tek kulüp. Diğer büyük liglerin liderleri FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Inter Milan ise en az ikişer yenilgi aldı.

Bayern Münih altı maçtır kalesini gole kapatamıyor

Bayern Münih'in yenilmezliğinin temelinde son derece etkili hücum hattı yatıyor. Şimdiden 47 gol atan ekip, maç başına ortalama 3,6 gole ulaştı. Bu, geçen sezonun aynı dönemindeki rakamla birebir aynı. Bu ortalamada iki yıldızın olağanüstü istatistikleri başrol oynuyor: Michael Olise, 13 maçta 19 gollük katkıya ulaşırken dünyanın en iyi futbolcusu Harry Kane'in 17 gollük katkısı var. Bu iki oyuncuya belli ölçüde bağımlılık söz konusu.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Savunma performansı ise az da olsa endişe yaratıyor. Yenilen 14 gol, maç başına ortalama birden fazla gole karşılık geliyor. Münih ekibi, 13 resmî maçta kalesini yalnızca üç kez gole kapatabildi. Geçen sezon aynı sayıda maçın ardından bunu iki katı kadar başarmıştı. Özellikle son dönemdeki gidişat düşündürücü: Son altı resmî maçın tamamında en az bir gol yedi; buna Almanya Kupası'nda ikinci lig ekibi 1. FC Magdeburg'a karşı evinde oynadığı maç da dahil.

Bunun nedeni belki de oyuncuların birlikte oynama alışkanlığının eksikliği mi? Her hâlükârda şu anda açıkça tercih edilen bir dörtlü savunma hattı yok. Min-Jae Kim ve Jonathan Tah, yeri garanti olan Dayot Upamecano'nun yanındaki forma için yarışıyor. Beklerde Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown ve Alphonso Davies, belirgin bir tercih sıralaması olmaksızın birbirine yakın sayıda şans buldu. Laimer, Brown ve Davies'e kadrodaki eksikler nedeniyle daha ileri bölgelerde de ihtiyaç duyuldu.

Önümüzdeki günlerde Bayern Münih'in yenilmezlik serisini iki zorlu sınav bekliyor. Cumartesi günü Bundesliga'nın önemli maçında ülke içindeki en büyük rakibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak Münih ekibi, salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olacak.