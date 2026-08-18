Geçen haftanın sonunda Münchner Merkur ile tz, Almanya’nın rekortmen şampiyonunun hisselerinin yüzde beşini Alman ısıtma ve soğutma şirketi Viessmann’a satmayı planladığını bildirmişti. Buna karşılık Münih ekibi 250 milyon euro gelir elde edebilirdi.

Şu ana kadar kayıtlı dernek, AG’deki hisselerin yüzde 75’ine sahip. Kalan yüzde 25 ise Adidas, Audi ve Allianz şirketleri arasında eşit şekilde (yüzde 8,33) paylaşılmış durumda. Viessmann böylece FCB’nin dördüncü hissedarı olacak, buna karşın yüzde 70 ise - ve dolayısıyla oy çoğunluğu da - dernekte ve böylece üyelerde kalacaktı.

Bayern, AG hisselerinin yüzde 30’undan fazlasını, önce kendi taraftarlarının onayını almadan zaten satamaz. Onursal başkan Uli Hoeneß, Kasım 2025’te "Yüzde 30’dan fazlasını satmayacağımız konusunda anlaştık. Teorik olarak üyelere sormadan yüzde beş satabiliriz. Daha yüksek bir pay için üçte iki çoğunluğa ihtiyacımız olur. Ve bunu asla elde edemeyiz" demişti.

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FC Bayern milyonları için daha uzun süre beklemek zorunda mı?

kicker’in yeni bir haberine göre, rekortmen şampiyon ile Viessmann arasında bir anlaşmaya varılması bundan bağımsız olarak yine biraz zaman alacak gibi görünüyor. Uzman derginin aktardığı bilgilere göre, iş insanı Max Viessmann ve onun Viessmann Generations Group şirketinde bu yatırıma ilişkin bir acele söz konusu değil.

FC Bayern’in konuyu "muazzam şekilde hızlandırdığı" ve 2023’te iklim şirketi Viessmann Climate Solutions’ı 12 milyar euro karşılığında ABD’li şirket Carrier’a satan Viessmann’ı mutlaka hissedar olarak kazanmak istediği belirtilse de, kısa vadeli bir anlaşma yine de görünmüyor.

Münih ekibi ile Viessmann, resmi hissedar statüsü olmadan da yıllardır yakın iş birliği içinde çalışıyor. Max Viessmann, 2025’ten bu yana idari danışma kurulunda yer alıyor. Gelecekte bir yatırım ihtimali kesinlikle dışlanmış değil; bu durumda kendisine denetim kurulunda da bir koltuk garanti olurdu.

Anlaşmanın gecikmesi, Bayern’in umut ettiği para yağmurunun da şimdilik gerçekleşmemesi anlamına gelecekti. Zaten kesin bir rakam hakkında da hiçbir zaman somut şekilde konuşulmadığı belirtildi.