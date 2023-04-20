Bayern Münih ile yol ayrımına giren Sadio Mane'ye iki Avrupa devi talip oldu

Leroy Sane ile yaşadığı tartışmanın ardından Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulan Sadio Mane'ye şimdiden iki Avrupa devi talip oldu.

Sadio Mane, Bayern soyunma odasında takım arkadaşıyla tartıştı

Alman devinin Mane ile yollarını ayıracağı konuşuluyor

Real Madrid ile PSG devreye girdi

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane'nin yeni takımındaki ilk dönemleri istediği gibi geçmedi. Bayern Münih soyunma odasında Leroy Sane ile kavga eden Mane'nin sözleşmesi 2025 Haziran'da bitmesine rağmen takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

NE SÖYLENDİ? Bolavip'de yer alan habere göre, Sadio Mane ile şimdiden iki Avrupa devi ilgileniyor. Real Madrid ile PSG, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.