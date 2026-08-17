Bayern Münih'in yeni anlaşması yalnızca mali bir adım olmayabilir; belki de içinde gelecekteki dev bir transferin anahtarını barındırıyor. Kulübün kasasına 250 milyon euro girmesiyle Münih'te en önemli soru gündeme geliyor: Bavyera devi Harry Kane sonrası bir dönemi finanse etmeye mi hazırlanıyor? Öyleyse İngiliz golcünün halefi olarak beklenen isim Erling Haaland mı olacak?

Bu durum, bir gün kulüplerinin bir parçasına sahip olmayı hayal eden ve belki de bu hayali gerçekleştirmek için para biriktiren Bayern Münih taraftarları için bir şok olmuş olabilir; ancak görünen o ki fırsat kaçtı. Zira iş insanı Max Viessmann, «Viessmann Generations Group» adlı grubu aracılığıyla, Bayern Münih hisselerinin kalan yüzde 5'lik kısmını 250 milyon euro karşılığında satın aldı.

Bu anlaşmaya dayanarak Bavyera kulübünün toplam değeri yaklaşık 5 milyar euroya ulaşırken, büyük nakit rezervleri de gelecekte yatırıma dönüştürülebilecek önemli bir mali koz haline geldi. İşte burada şu soru öne çıkıyor: Bayern bu devasa meblağla ne yapabilir?

Önce Franz Beckenbauer, sonra Uli Hoeneß hep şunu tekrarlardı: «Bayern Münih bir banka değil, bir futbol kulübüdür.» Yine de kulübün şu anda sahip olduğu mali güç, ona transfer piyasasında geniş bir hareket alanı sağlıyor.

Teorik olarak Bayern, 250 milyon euro harcayarak yaklaşık 242,55 milyon euro değerinde olan Freiburg gibi bir takımı satın alabilir ya da toplam değeri yaklaşık 256 milyon euro olan Borussia Mönchengladbach ve Köln'ü birlikte kadrosuna katabilir.

Elbette kimse böyle transferlerin gerçekleşmesini beklemiyor; ancak bunlar, bir zamanlar Bundesliga'daki mali ölçüt olan, artık ise herkesi aşan bir ölçüte dönüşen Bavyera devinin sahip olduğu mali gücün boyutunu gözler önüne seriyor.

Sahada ise spor direktörü Max Eberl, bu mali gücü takım yıldızlarını Avrupa'nın büyüklerinin heveslerinden korumak için kullanabilir. Bu bilgiyi Alman "Bild" gazetesi aktardı. .

Zira Real Madrid gelecekte Bayern'in en dikkat çekici oyuncularından ve Bundesliga'nın en değerli isimlerinden biri olan, değeri yaklaşık 170 milyon euro olarak takdir edilen Michael Olise'yi transfer etmeye çalışırsa, Bavyera kulübü mali karşılığı belirleyici bir etken olarak görmek zorunda kalmayacak. Mesaj net olacak: Bayern, nakit yaratmak için yıldızlarını satmaya ihtiyaç duymuyor.

Haaland, Kane'in olası halefi mi?

Ancak asıl hedef, mevcut yıldızları elde tutmanın ötesine geçip, özellikle Harry Kane'in kariyerinde yeni bir aşamaya yaklaşmasıyla önümüzdeki yıllar için plan yapmaya kadar uzanabilir.

İngiliz golcü 33 yaşına girdi; iki üç yıl geçmesiyle birlikte Bayern, kulüp formasını giymiş en büyük golcülerden birinin halefini ciddi biçimde düşünmek zorunda kalacak.

İşte tam burada Bavyera taraftarlarının aşina olduğu bir isim beliriyor: "Erling Haaland". Zira Norveçli golcü, 2022 yılında Münih hesaplarının bir parçasıyken, Manchester City'yi tercih etmeden önce Bayern'e transfer olmaya çok yaklaşmıştı.

Mart 2022'de Haaland Münih şehrini ziyaret etti; burada Norveç prensesi eşliğinde «Brenner» restoranında yemek yedi ve ayrıca Bayern'in eski spor direktörü Hasan Salihamidžić ile evinde bir araya geldi.

Ancak son farklı geldi; zira Haaland, Manchester City'ye transfer olmayı ve Pep Guardiola'nın yönetiminde çalışmayı tercih etti.

O günden bu yana Norveçli golcü dünyanın en dikkat çekici yıldızlarından birine dönüştü ve piyasa değeri muazzam biçimde arttı; bu da onu gelecekte Bayern'e katma yönündeki her türlü girişimi devasa bir mali projeye dönüştürüyor.

Haaland Münih'i hatırlar mı?

Bugün veriler değişti. Guardiola Manchester City'den ayrıldı; Haaland ise kariyerinin bir noktasında yeni bir meydan okuma ve farklı bir deneyim arayabilir.

Peki Norveçli golcü, İngiltere'deki macerasının parıltısını bir nebze yitirdiğini bir gün hisseder mi? Ve o zaman Borussia Dortmund ile Bundesliga'da geçirdiği harika yılları ve yıllar önce onu Münih'e götüren o ziyareti hatırlar mı?

Eğer öyle olursa, Haaland Bayern'in kapılarını açık ve kulübün kasalarını ağır sıklet bir transferi finanse edecek güçte bulabilir.

Belki de Bavyera devi için ideal senaryo, Haaland'ın hücum liderliğinde Kane'in halefi olması ve Allianz Arena'da yeni bir dönemin başlamasıdır.

Soru artık yalnızca şu değil: Harry Kane'in halefi kim olacak? Asıl soru şu: Bayern artık Haaland'ı Bundesliga'ya geri getirecek mali güce sahip mi?