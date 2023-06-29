Alman devi Bayern Münih, Kane'i transfer edemediği takdirde kimin kapısını çalacağını iyi biliyor.

NE OLDU? Bayern, Kane için 60 milyon £ (76 milyon $) değerinde bir teklif yaptı , ancak bu teklif Tottenham tarafından reddedildi.

Ve kulübün 86 milyon £ (109 milyon $) tutarında ikinci bir teklif hazırladığına dair haberler var.

Ancak La Gazzetta dello Sport , kulübün Kane'den altı yaş küçük olan ancak çok daha pahalıya mal olacak Osimhen'i transfer etmeyi düşündüğünü iddia ediyor.

BÜYÜK RESİM: Bayern'in Nijeryalı milli oyuncunun yeteneklerinin farkında olduğu söyleniyor ve menajer Thomas Tuchel onu kulüp hiyerarşisine tavsiye etti. A

Ancak Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, geçen sezon Serie A'da 26 gol atan golcüsünü satmak için 180 milyon € (155 milyon £/196 milyon $) talep ediyor ve oyuncuyla Premier Lig devi, Liverpool'un da ilgilendiği söyleniyor.

VE DAHA FAZLASI: Tuchel'in Chelsea'deyken de Osimhen ile ilgilendiği ve şimdi onu Bayern'e getirmek için baskı yaptığı bildirildi.

Spurs'ün Bayern'in ikinci Kane teklifini kabul edip etmeyeceği henüz belli değil, eğer kabul etmezlerse, Osimhen için bir transfer hamlesi daha yapabilirler.

Öte yandan Paris Saint-Germain, 100 milyon € (86 milyon £/109 milyon $) teklif ederek şu anda Osimhen'i almaya en yakın takip olarak dikkat çekiyor.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Bayern bu yaz kulübe yeni bir forvet getirmeye kararlı görünüyor, ancak Kane'i veya Osimhen'i Bavyera'ya getirip getiremeyecekleri henüz belli değil.