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Schalke 04 Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Tillmann, as kalecileri Loris Karius'un Bayern Münih'e gideceğinden endişe etmiyor. Vincent Kompany geri dönüyor, Deco ise Luis Diaz'ın gerçekleşmeyen transferine üzülüyor. İşte Bayern Münih haberleri ve iddiaları.

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Bayern Münih haberleri: Schalke yöneticisi Karius'un geleceği hakkında konuştu

Schalke 04 Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Tillmann, as kalecileri Loris Karius'un Bayern Münih'e gideceğinden endişe etmiyor. Tillmann, WAZ'a yaptığı açıklamada, "Bu konuda içim çok rahat ve kendimden emin biçimde şunu söyleyebilirim: Başka bir yerde yalnızca yedek olmaktansa Schalke'de bir numara olmak daha iyidir" dedi.

34 yaşındaki Karius, gelecek sezon Bayern Münih'in olası yedek kalecisi olarak anılıyor. Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in büyük olasılıkla kariyerlerini noktalayacak olması, as kaleci olması öngörülen Jonas Urbig'in arkasında bir kaleci ihtiyacı doğuracak. Sport Bild'e göre Karius bu rolü üstlenmeyi düşünebilir .

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Ocak 2025'te bonservisi elindeyken Schalke 04'e transfer olan Karius, zorlu bir başlangıcın ardından 2025 yazından itibaren as kaleci olarak yerini sağlamlaştırdı. Takımın üst lige yükselmesinin ardından sözleşmesini daha bu haziranda 2028'e kadar uzattı. Şu anda Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.

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Tillmann, "Schalke ile sözleşmesini uzatmaya bilinçli olarak karar verdi" dedi ve ekledi: "Şimdi harika bir sezon geçiriyor, takıma çok iyi uyum sağlıyor. Burada oynamaktan çok hoşlandığını hissediyorum. Kulüp olarak Loris'i planlarımızın kesin bir parçası olarak görüyoruz."

IMAGO

Bayern Münih haberleri: Deco, gerçekleşmeyen Diaz transferine üzülüyor

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Luis Diaz'ın gerçekleşmeyen transferine hâlâ üzülüyor. Catalunya Radio'ya verdiği röportajda geçmişte hangi oyuncuyu transfer etmek istediği sorulan Deco, Bayern Münih'in 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun adını verdi.

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Diaz, 2025'te 70 milyon euro karşılığında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer oldu. Öncesinde Deco'nun görev yaptığı Barcelona da oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmıştı. Diaz, Münih'e gelişinden bu yana 62 maçta 31 gol ve 24 asist kaydetti. Şu anda kas demeti yırtığı nedeniyle forma giyemiyor.

Bayern Münih haberleri: Vincent Kompany basın toplantısında konuşacak

Teknik direktör Vincent Kompany, cuma günü 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçında, yere yığılmasının ardından ilk kez bir resmî karşılaşmada takımının başında olacak . Öncesinde, perşembe günü saat 10.00'daki rutin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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Kompany, 23 Ekim'de Bayern Münih'in antrenman tesisinde beklenmedik biçimde yere yığılmıştı. Ardından kendisine beyin zarı tahrişi teşhisi konmuş ve birkaç hafta ara vermişti. Bu süre boyunca yerine Aaron Danks görev yapmıştı.

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