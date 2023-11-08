Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Galatasaray'ı konuk edeceği maç hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

2023/24 sezonu devam ederken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 3 haftada topladığı 4 puanla A Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

A Grubu'nda 9 puanla Bayern Münih ilk sırada yer alırken 3 puan toplayan Manchester United tehlike yaratmaya devam ediyor.

Bayern Münih ile İstanbul'da oynadığı maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, Alman deviyle şimdi rövanşta karşı karşıya gelecek. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

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Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bayern Münih ile Galatasaray arasında 8 Kasım 2023 tarihinde saat 23.00'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Allianz Arena'da oynanacak mücadele öncesi Galatasaray'da Fernando Muslera'nın durumu kritikliğini koruyor. Bavyera temsilcisinin de 3 oyuncusu sakat. Matthijs de Light, Tarek Buchmann ve Raphael Guerreiro sakatlıkları nedeniyle karşılaşmaya forma giyemeyecek.