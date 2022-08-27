Bayern Münih efsanesi Matthaus'tan Musiala'ya övgü: "Bana Messi'yi hatırlatıyor"

Musiala, bu sezon Bayern Münih performansıyla oldukça dikkat çekiyor.

Bu sezon iki maçta üç gol atan Musiala, Bayern efsanesi Matthaus'un dikkatini çekti.

Eski Ballon d'Or kazananı, genç yıldıza övgüler yağdırdı ve onu Lionel Messi gibi tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle karşılaştırdı.

Ne söylendi?

Bir basın toplantısında konuşan Matthaus, "Onu elit standartlarda bir futbolcu olarak görüyorum ama hala belli bir gelişim içinde.

Bana neşesi, hareketleri, top sürmesiyle Lionel Messi'yi hatırlatıyor. Ona güveniyorum.

"Başarılı bir takımın parçası olarak büyük şeyler kazanmak için böyle devam etsin. Ballon d'Or'a ve dünya futbol şampiyonluğuna kazanabilecek potansiyele sahip. Musiala sağlam bir oyuncu. Her zaman gelişmek istiyor. Bu hırsı sürdürürse, Robert Lewandowski'nin yerini alabilir."

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Musiala, yedi yaşından beri İngiltere'de yaşadıktan sonra İngiltere yerine Almanya milli takımında oynamayı seçti.

Almanya için oynamaya vermeden önce, 21 yaş altına kadar her yaşta İngiltere'yi temsil etti. A takım seviyesinde 15 maçta Almanya forması giydi.

Bayern Münih, 27 Ağustos'ta Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Bayern, bu sezon ilk üç maçında attığı 15 gole inanılmaz bir sezon geçiriyor.