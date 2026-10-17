Stoper, Sport1 ile yaptığı röportajda Kompany'nin 2024 yazında onu da Alman futbolunun rekor şampiyonuna götürmek istediğine dair söylentilere değindi ve bu konuda ilginç bir anısını paylaştı. O dönemde Belçikalı teknik direktör, Esteve'in eski kulübü FC Burnley'den ayrılıp sürpriz bir şekilde Münih ekibiyle sözleşme imzalamıştı.

24 yaşındaki oyuncu, söylentilerle ilgili olarak "Bunu gerçekten bilmiyorum" dedi. "Ama o döneme ve Kompany'nin Bayern'e gideceğine dair söylentilere ilişkin özel bir anım var. Burnley'deki döneminin sonlarına doğru kulüpten ayrılabileceğine dair sık sık haberler çıkıyordu. Küme düştüğümüz Nottingham maçının ardından Vince'e, düşmemize rağmen kalıp kalmayacağını sordum. İlk anda 'Evet' yanıtını verdi. Yazın FC Bayern ile görüşmeleri ciddileşince de beni özellikle arayıp bilgilendirdi."

Esteve, Kompany için bunun o dönemde bir "saygı" meselesi olduğunu vurguladı: "Çünkü Nottingham maçından sonra o konuşmayı yapmıştık. Bunu yapmak zorunda değildi. Ama bu, nasıl bir karaktere sahip olduğunu daha da iyi gösteriyor. Ona saygım çok büyük."

Ağır küme düşüşe rağmen FC Bayern, Vincent Kompany'yi neden göreve getirdi?

Burnley, Premier League'e görkemli bir dönüş yaptıktan sonra o dönemde sessiz sedasız Championship'e geri düşmüştü. Bayern ise sezon sonunda ayrılacağına erkenden karar verilen Thomas Tuchel'in yerine birini arıyordu. Peş peşe gelen ret yanıtlarının ve Tuchel'i görevine devam etmeye ikna etmeye yönelik sonuçsuz bir girişimin ardından tercih, sonunda Kompany'den yana yapıldı. O dönemde Kompany'nin göreve getirilmesi için özellikle sportif direktör Max Eberl çaba göstermişti.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

Esteve de birkaç ay önce Kompany'nin ardından Bundesliga'ya geldi. Burnley'nin Premier League'den bir kez daha düşmesinin ardından, iddialara göre 25 milyon euro artı bonuslar karşılığında Bayern'in rakibi RB Leipzig'e transfer oldu. 2025 yazında da Fransız oyuncunun Bayern'in radarında olduğuna dair zayıf söylentiler çıkmıştı.

Getty Images

Maxime Esteve'den Vincent Kompany'ye övgü dolu sözler

Kompany'nin Münih'teki başarısı ise Esteve için sürpriz değil. "Burnley'deyken bile Bayern'de başarılı olacağı benim için kısa sürede netleşmişti. Belki o dönemde Burnley'de, oyun anlayışını şimdi Bayern'de başardığı gibi kusursuz biçimde uygulayabilmesi için her pozisyonda tam olarak ihtiyaç duyduğu oyuncu profillerine sahip değildi. Orada şu anda işler gerçekten iyi gidiyor" diyen Esteve, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik hâlâ çok genç bir teknik direktör ve çok modern bir oyun tarzını benimsiyor. Bu kadar başarılı olmasına hiç şaşırmadım." Esteve, Kompany'nin her zaman "doğru üslubu bulmayı" da başardığını vurguladı: "Oyuncularla çok iyi bir bağı var ama aynı zamanda bu bağ, sorunlara yol açabilecek kadar yakın değil. İyi bir denge buldu."

Leipzig'in cumartesi günü Münih'e konuk olmasıyla Esteve ve Kompany yeniden karşı karşıya gelecek. Augsburg'daki 2-2'lik beraberliğin ve Şampiyonlar Ligi'nde Norveçli mütevazı takım Viking Stavanger karşısında alınan 3-3'lük sonucun ardından Bayern, bu sonuçları telafi etmek istiyor. Maç haftası öncesinde zirvedeki SC Freiburg ve BVB ile arasındaki puan farkı ikiydi.

Saksonya ekibi ise deplasmanda henüz ilk puanlarını alamadı. RB, dokuz puanının tamamını evinde topladı. Teknik direktör Martin Demichelis'in takımı son olarak Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında 1-0'lık dar bir galibiyet aldı.