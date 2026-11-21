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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsch'ın Alphonso Davies'in sakatlığının ardından kulübe yönelttiği sert sözlere yanıt verdi.

Eberl, cuma akşamı 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Söylediklerini duyduk ama buna yanıt vermeyeceğiz" dedi ve ekledi: "Yanıt vermezsek, bu da bir yanıt olur."

Marsch kısa süre önce Almanya'nın rekor şampiyonunu hedef almıştı. OneSoccer'a konuşan Marsch, "Bayern Münih'in Kanada millî takımını zerre kadar umursadığını düşünmüyorum. Üstelik orada bazı kişileri tanıyorum ve Almanların, özellikle de söz konusu takım Almanya millî takımı değilse, millî takımlara nasıl yaklaştığını biliyorum" demişti.

RB Leipzig'in eski teknik direktörü ayrıca şunları söylemişti: "Bayern Münih'i seviyorum ama şunu bilmelerini istiyorum: Kanada'dan geliyor olmamız, ne yaptığımızı bilmediğimiz ve bir avuç aptal olduğumuz anlamına gelmez." Marsch, Kanada millî takımının "Alphonso, Bayern Münih ve ilişkiler için en iyisini" istediğini belirtmişti.

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Kanada federasyonuyla ilişkileri sorulan Eberl'in yanıtı ise dikkat çekiciydi: "Bazen susmak daha iyidir." Nitekim Davies'in yine başrolde olduğu gerilimli bir geçmiş var.

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Bayern Münih, Kanada federasyonunu neden davayla tehdit etmişti?

Sol bekin geçen yılın mart ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı, Bayern ile Canadian Soccer Association arasındaki ilişkileri ciddi biçimde germişti. Münih kulübü, Davies'in ABD'ye karşı oynanan CONCACAF Uluslar Ligi'nin önem taşımayan üçüncülük maçında sahaya çıkarılmasına tepki gösterirken Kanada tarafından başlangıçta endişe verici bir durum olmadığı açıklaması gelmişti.

Sakatlığın ciddiyeti ancak Davies'in Bavyera eyaletinin başkentine dönüşünde teşhis edilmiş, bunun üzerine Bayern Münih yöneticisi Jan-Christian Dreesen hukuki adım atmakla dahi tehdit etmişti . Ancak birkaç ay sonra yapılan açıklığa kavuşturucu görüşmenin ardından Bayern dava açmaktan vazgeçmişti.

Getty Images

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İlk 11'e dönüşünden dakikalar sonra: Alphonso Davies yine sakatlandı

Şimdi ise gerilim yeniden alevlenmiş görünüyor. Davies, sona eren millî maç arasında 600 günü aşkın süre sonra ilk 11'e dönüşünden yalnızca birkaç dakika sonra sol arka uyluğunda kas lifi yırtığı yaşamıştı. Bu nedenle yılın geri kalanında forma giyemeyebilir . Federasyonun ilk değerlendirmesinde biraz muğlak biçimde "vücudun alt bölümünde sakatlık" ifadesi kullanılmış, ardından "hafif kas zorlanması" teşhisi konmuştu.

Davies ayrıca maçtan önce "dizime doğru, yani arka uyluk kaslarımın alt kısmında biraz ağrı" hissettiğini açıklamıştı. Sağlık ekibi bunu kesinlikle hafife almamış, hatta MR çekilmesini sağlamıştı. Ancak görüntülerde herhangi bir anormallik görülmemişti.

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Bayern için özellikle üzücü olan bir diğer gelişme de Köln karşısında Harry Kane ve Michael Olise'nin de sakatlanmasıydı . Kane aylarca forma giyemeyecek. Ismael Saibari ve Serge Gnabry de hâlâ oynayamayacak durumda; buna karşılık Luis Diaz dönüşün eşiğinde.