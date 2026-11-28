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Eric Maxim Choupo-Moting'in Bayern Münih'e dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Bu bilgi, Bild gazetesinin 'Bayern Insider' podcast'inin son bölümünde yer aldı.

Buna göre 37 yaşındaki forvet, Almanya'nın rekor şampiyonunun formasını altı aylığına yeniden giymeyi düşünebilir. Bu yöndeki söylentiler son dönemde gündeme gelmişti ; zira Bayern Münih şu sıralar hücum hattında ciddi kadro sıkıntısı yaşıyor.

Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın sakatlıkları nedeniyle Bayern Münih'in hücum hattının büyük bölümü şu anda forma giyemiyor. Özellikle santrfor pozisyonunda acilen bir alternatife ihtiyaç var.

İlk olarak Saibari, ekim ayının sonunda Borussia Dortmund'a karşı oynanan maçta sindesmoz bağı yırtığı yaşadı ve aylarca forma giyemeyecek . Aynı sakatlığı şimdi de yeri doldurulması neredeyse imkânsız olan Kane, cuma akşamı 1. FC Köln'e karşı oynanan maçta yaşadı. Gnabry de Dortmund maçından bu yana kas sakatlığı nedeniyle yıl sonuna kadar forma giyemeyecek. Olise (ezilme) ve Musiala (yeniden kas lifi yırtığı) ise sakatlık listesine son eklenen isimler.

Getty Images

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Max Eberl, Eric Maxim Choupo-Moting'in transferi hakkında ne dedi?

Bu koşullarda Choupo-Moting olası bir alternatif olarak görülüyor. Bayern Münih'in onu kadrosuna katarken nispeten az risk alacak olması da bunda etkili. Alman-Kamerunlu futbolcunun kulübü Red Bull New York ile sözleşmesi yıl sonunda bitiyor; dolayısıyla bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilir. Kamerun millî takımında 76 kez forma giyen oyuncu, Bayern Münih ile sözleşmesinin 2024 yazında sona ermesinin ardından yaklaşık altı ay kulüpsüz kalmış, sonra MLS'e gitmişti.

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Choupo-Moting, Münih'te geçirdiği dönemde (2020-2024) taraftarların ve takım arkadaşlarının sevgilisi hâline geldi. En azından 2023'teki sözleşme uzatmasına kadar Robert Lewandowski'nin alternatifi olarak sahadaki performansıyla da beklentileri karşılamayı başardı .

Kadrodaki sıkıntıya rağmen Bayern Münih yöneticileri, kış döneminde yeni oyuncu transferi konusunda şimdiye kadar temkinli konuştu. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Lille'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Choupo-Moting'in olası transferi doğrudan sorulduğunda şöyle dedi: "Bir şey yapmamız gerekip gerekmediğini çok dikkatli değerlendireceğiz. Ama şu anda bunu gerçekten düşünmüyoruz. Çünkü burada bulunan oyuncular önümüzdeki yedi maçta bize yardımcı olacak ve onlara yüzde 100 güveniyoruz."

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Eric Maxim Choupo-Moting'in Bayern Münih'e dönüşü iyi bir fikir olur mu?

Kulübün eski yöneticisi Oliver Kahn da Bayern Münih'in kış döneminde transfer yapması konusunda şüpheci konuştu. Sky'ın 'Triple – der Hagedorn-Fußballtalk' programında, "Şimdi genç oyuncuları sahaya sürün! Beklentileri varsa neler yapabildiklerini şimdi göstermeliler. Bu seviyede yüzmeyi şimdi öğrenmeliler" dedi.

Kahn'a göre Münih'te şimdi "kesinlikle aceleci adımlar" atılmamalı. "Sürekli 'Şimdi kış döneminde birkaç transfer yapılmalı' dendiğini duyuyorum. Karar vericiler kimin ne zaman döneceğini ve bunun gerçekten gerekli olup olmadığını çok iyi biliyor. Bir de şu soru var: Piyasa ne sunuyor? Bayern Münih'i daha iyi hâle getirecek oyuncular var mı, yoksa kışın kadroyu tamamlayacak oyuncular bulmak hiç de kolay değil mi?" diye konuştu.