Bayern Münih, Ballon d'Or ödüllü Harry Kane'in ayak bileği bağındaki yırtık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak olmasıyla ağır bir darbe aldı. İngiliz forvet, FC Köln ile evinde oynanan ve hayal kırıklığı yaratan beraberlikte sakatlanırken Vincent Kompany'nin takımındaki oyuncu eksikliği daha da büyüdü.

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Kane'in ayak bileği bağında ciddi yırtık

Kane, sol ayak bileğindeki bir bağın yırtılmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bayern'in forveti, Bundesliga'da Köln ile berabere kalınan maçın ilk yarısında sakatlandı. Ballon d'Or ödüllü oyuncu, Michael Olise'nin savunmadan seken ortasına kale önünde yetişmeye çalışırken sakatlık yaşadı. Köln savunmacısı Joel Schmied topa önce ulaştı ve hareketini tamamlarken Kane'in sol bacağına sert biçimde çarptı.

33 yaşındaki oyuncu hemen acı içinde bacağını tuttu ve 20. dakikada iki fizyoterapist eşliğinde aksayarak sahadan çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından Bayern Münih, İngiltere millî takımının oyuncusunun önümüzdeki birkaç ay forma giyemeyeceğini doğruladı.

Kompany, sakatlık krizinde güçlü kalmalarını istiyor

Kane'in kaybı Bayern için çok büyük bir darbe. Sportif direktör Max Eberl, üretken forvetin yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasını bekliyor. Olise'nin de ayak ön kısmındaki ezilme nedeniyle devre arasında oyundan alınması, ciddi oyuncu eksikliğini daha da artırdı. Hücum ikilisi, Bayern'in bu sezonki gollerinin %41'ine imza attı.

Teknik direktör Vincent Kompany, böylesine önemli oyuncuları kaybetmenin zorluğunu kabul etti. Kompany, "Bunlar dünya çapında oyuncular, onların yerini dolduramazsınız. Ama bu durumun üstesinden gelecek zihniyete sahibiz ve bunu şimdi göstermeliyiz" dedi.

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Zor dönemde sorumluluk alma zamanı

Bayern, Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Alphonso Davies'in de aralarında bulunduğu birkaç kilit oyuncusundan zaten yoksun. Kompany, artan sakatlık sorunlarını aşmak için kadrosunun kenetlenmesi gerektiğini biliyor.

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Teknik direktör, "FC Bayern'deki bu baskıya henüz alışmamış olabilecek oyunculardan olağanüstü performanslara ihtiyacımız var" diye ekledi. "Bu durumu bir güce dönüştürmek için hep birlikte çabalayacağız. FC Bayern bunu defalarca yaptı, şimdi de yapmak istediğimiz bu."

Kane'in çıkmasının ardından Köln karşısında hücumda üretkenlik sorunu yaşayan takım, 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez bir iç saha lig maçında yalnızca bir isabetli şut çekti. Topa büyük ölçüde sahip olmasına rağmen Mikey Moore'un erken gelen açılış golüne yanıt vermek için Nathaniel Brown'a bel bağladı.

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Şampiyonlar Ligi ve İngiltere için büyük etkiler

Kane'in zorunlu yokluğu, futbol takviminin kritik bir dönemine denk geliyor. Bayern'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan dört maçını kaçırması neredeyse kesin.

Forvet, şubatta Avrupa'daki eleme aşaması başladığında hazır olmak için de zamana karşı yarışacak. İngiltere ise kaptanının mart ayı sonunda Norveç ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçına yetişmesini büyük bir umutla bekleyecek.